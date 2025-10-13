El 13 de octubre de 2025, durante un discurso de Donald Trump en la Knéset, el parlamento israelí en Jerusalén, el legislador Ayman Odeh (centro) mostró un cartel con el mensaje "Reconocer Palestina". Ese mismo día, Hamás entregó a 20 rehenes israelíes que permanecían con vida, como parte de un pacto de alto el fuego. Este acuerdo, mediado por el presidente de Estados Unidos, contempla la liberación de cerca de 2.000 presos por parte de Israel, en el marco de una cumbre internacional sobre Gaza.

Durante su intervención en la sede del Gobierno israelí, el presidente Donald Trump exhortó al pueblo palestino a desmarcarse del "terrorismo y la violencia", tras el anuncio del alto el fuego entre Israel y Hamás. "La elección para los palestinos no puede ser más clara", sostuvo. "Es su oportunidad de alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia", añadió.

Trump expone su posición frente al conflicto durante discurso en la Knéset

Trump inició su discurso con una ovación de varios minutos por parte de los diputados israelíes reunidos en la Knéset. Acompañado por su enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka, el presidente estadounidense agradeció el recibimiento y reafirmó su respaldo al Estado hebreo.

Durante su intervención, Trump calificó el alto el fuego alcanzado con Hamás como un "triunfo increíble para Israel y el mundo", y agradeció a los países árabes por su papel en la mediación del acuerdo.

"Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido un país en guerra, y ha sufrido dificultades que solo puede aguantar un pueblo orgulloso y fiel", expresó el mandatario. Añadió que "la larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin", aludiendo a los dos años de conflicto en la Franja de Gaza.

El presidente también aseguró que el acuerdo "no es solo el fin de una guerra", sino "el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio", marcando lo que considera el inicio de una etapa de mayor estabilidad regional.

Trump no descarta un acuerdo de paz con Irán tras la tregua en Gaza

Durante su intervención en la Knéset, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que, tras el cese del conflicto entre Israel y Hamás, existe una oportunidad para alcanzar un acuerdo de paz con Irán. Sin embargo, matizó que antes debe resolverse la situación con Rusia: "Tenemos que solucionar eso primero", dijo ante el Parlamento israelí.

Trump también mencionó el programa nuclear iraní, blanco de un ataque estadounidense en junio, que según él ha sido desmantelado. Aunque el OIEA y otros expertos han puesto en duda el alcance de los daños, el mandatario aseguró: "No están empezando nada. Quieren sobrevivir. Lo último que quieren es volver a cavar túneles en montañas que acaban de ser destruidas".