Israel otorgará su máxima distinción civil a Donald Trump por su papel en el fin de la guerra en Gaza

Durante su visita a Israel, el presidente Isaac Herzog le informará a Donald Trump que le otorgarán esta distinción. | Foto: AFP

El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció que otorgará el máximo galardón civil del país a su colega estadounidense, Donald Trump, por su papel en la liberación de rehenes en Gaza y ayudar a terminar con la guerra.

"Con sus incansables esfuerzos, el presidente Donald Trump no solo ayudó a traer de vuelta a nuestros seres queridos, sino que tendió los cimientos para una nueva era en Oriente Medio", señaló Herzog en un comunicado.

Israel quiere condecorar a Donald Trump

"Esta era estará basada en la seguridad, la cooperación y la esperanza genuina en un futuro pacífico. Será un gran honor para mí presentarle la Medalla Presidencial Israelí de Honor", agregó el presidente israelí.

De acuerdo a Herzog, el premio a Donald Trump será entregado en los próximos meses y que él mismo informará al político republicano de su decisión cuando esté de visita en Israel.

Como se recuerda, Israel y el movimiento islamista Hamás tienen previsto intercambiar rehenes por prisioneros como parte de la primera fase del plan de paz presentado por Donald Trump.

Barack Obama recibió este reconocimiento en 2013

El plan de Donald Trump, de 20 puntos, busca poner fin a más de dos años de guerra entre Israel y Hamás, provocada por los ataques sin precedentes del movimiento palestino del 7 de octubre de 2023.

La medalla israelí se otorga a personas que han hecho un aporte extraordinario al estado de Israel o a la humanidad, según la presidencia.

Cabe resaltar que este reconocimiento fue concedido en 2013 a Barack Obama, cuando este era presidente de Estados Unidos.