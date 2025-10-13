HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel otorgará su máxima distinción civil a Donald Trump por su papel en el fin de la guerra en Gaza

Donald Trump recibiría la “Medalla Presidencial Israelí de Honor” por su papel en la liberación de rehenes y en el cierre de la guerra en Gaza.

Durante su visita a Israel, el presidente Isaac Herzog le informará a Donald Trump que le otorgarán esta distinción.
Durante su visita a Israel, el presidente Isaac Herzog le informará a Donald Trump que le otorgarán esta distinción.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció que otorgará el máximo galardón civil del país a su colega estadounidense, Donald Trump, por su papel en la liberación de rehenes en Gaza y ayudar a terminar con la guerra.

"Con sus incansables esfuerzos, el presidente Donald Trump no solo ayudó a traer de vuelta a nuestros seres queridos, sino que tendió los cimientos para una nueva era en Oriente Medio", señaló Herzog en un comunicado.

PUEDES VER: Hamás e Israel liberan rehenes EN VIVO: sigue el inicio de la primera fase del acuerdo de paz en Gaza

lr.pe

Israel quiere condecorar a Donald Trump

"Esta era estará basada en la seguridad, la cooperación y la esperanza genuina en un futuro pacífico. Será un gran honor para mí presentarle la Medalla Presidencial Israelí de Honor", agregó el presidente israelí.

De acuerdo a Herzog, el premio a Donald Trump será entregado en los próximos meses y que él mismo informará al político republicano de su decisión cuando esté de visita en Israel.

Como se recuerda, Israel y el movimiento islamista Hamás tienen previsto intercambiar rehenes por prisioneros como parte de la primera fase del plan de paz presentado por Donald Trump.

PUEDES VER: Trump y el presidente de Egipto presidirán cumbre para la paz en Gaza a la que Hamás e Israel no confirman asistencia

lr.pe

Barack Obama recibió este reconocimiento en 2013

El plan de Donald Trump, de 20 puntos, busca poner fin a más de dos años de guerra entre Israel y Hamás, provocada por los ataques sin precedentes del movimiento palestino del 7 de octubre de 2023.

La medalla israelí se otorga a personas que han hecho un aporte extraordinario al estado de Israel o a la humanidad, según la presidencia.

Cabe resaltar que este reconocimiento fue concedido en 2013 a Barack Obama, cuando este era presidente de Estados Unidos.

