Un hallazgo fascinante se produjo en el Antiguo Egipto, donde una estatua de más de 4.500 años ha captado la atención por su sorprendente parecido con el famoso futbolista Lionel Messi. Esta obra de arte fue realizada en honor a un noble de esa época y simboliza juventud, vitalidad y fortaleza, por lo que los arqueólogos la califican como "única".

La escultura, recuperada en 2021 en el sitio arqueológico de Gisr el-Mudir (Saqqara), muestra a un hombre de pie con el pie izquierdo adelantado, una pose característica del periodo del Imperio Antiguo. Su cabello está representado por una peluca corta y trenzada, y viste una falda de textura semi-gofrada. El artista de la época se centró especialmente en detalles como los hombros, los brazos y el torso, brindando una representación que resalta la fuerza y la vitalidad del personaje.

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto

Junto al 'Messi' del Antiguo Egipto se encuentra una mujer, que probablemente sea su esposa. Ella es mucho más pequeña que él, está arrodillada y sostiene su pierna derecha, apoyando su rostro sobre ella. Lleva una peluca que llega hasta los hombros y un vestido sencillo de corte tubular, como describen el doctor Zahi Hawass y la doctora Sarah Abdoh en un artículo publicado en 'The Journal of Egyptian Archaeology'.

Esta imagen no es inusual en otras esculturas familiares. Un ejemplo similar se encuentra en la estatua de Dyedefré, el tercer faraón de la Dinastía IV de Egipto (2558-2550 a.C.), donde la reina se muestra agachada junto a su esposo, sujetándole la pierna de la misma manera.

Una tercera figura aparece en la escultura hallada

Lo que realmente distingue a esta estatua es la inclusión de una tercera figura: una joven que, probablemente, representa a la hija del noble. A diferencia de otras esculturas familiares, esta figura está esculpida en bajorrelieve en lugar de ser modelada en volumen completo, lo que demuestra la originalidad y habilidad del artista.

La joven se encuentra de pie detrás de la pierna izquierda de su padre, con el brazo derecho extendido, como si lo estuviera abrazando. En su mano derecha sostiene un ganso, un detalle que sugiere que el animal podría haber sido destinado como ofrenda para el viaje al más allá.

Escultura pudo haber sido abandonada por ladrones

La estatua fue hallada en Gisr el-Mudir, aparentemente sin ningún contexto, y todo apunta a que fue dejada allí por ladrones que estaban saqueando las tumbas cercanas. "La encontré oculta bajo la arena, y cerca de allí había una puerta falsa con la inscripción 'Messi'", explicó el doctor Zahi Hawass, exministro de Antigüedades de Egipto, en una entrevista con Live Science este martes.

Las puertas falsas eran comunes en las tumbas egipcias, pues se creía que el alma del difunto podía entrar y salir a través de ellas. El nombre 'Messi' probablemente hace referencia al noble representado en la estatua, que mide un poco más de 103 centímetros de altura. Este tipo de escenas era muy frecuente durante el Imperio Antiguo. Al compararla con otras esculturas familiares, se observa que es muy similar a las creadas durante la V Dinastía (2465-2323 a.C.).