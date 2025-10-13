Este canje es parte de un acuerdo promovido por EE. UU., Qatar y Egipto, que prevé la liberación de unos 2.000 palestinos detenidos tras el retorno seguro de los rehenes. Fot: AFP

Este lunes 13 de octubre el gobierno de Israel y el grupo Hamás iniciaron el intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes como parte de la primera parte del acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y países como Qatar y Egipto. Desde tempranas horas de la mañana, los cautivos fueron entregados a la Cruz Roja en Gaza, para ser trasladados posteriormente a la base de Re’im, donde podrán rencontrarse con sus seres queridos tras una evaluación médica inicial.

Por su parte, unos 2.000 palestinos detenidos, muchos de ellos encarcelados sin pruebas o cargos, serán liberados cuando se confirme el regreso seguro de los rehenes. También se prevé la entrega de restos de cautivos fallecidos y de un soldado israelí muerto en 2014.

El conflicto, que se desencadenó con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, causó 1.219 muertos en Israel y ha dejado más de 67.800 palestinos fallecidos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El plan de posguerra en Gaza tras el canje de rehenes y prisioneros palestinos

Según fuentes diplomáticas, Estados Unidos, Egipto, Catar y posiblemente Turquía firmarán en Egipto un documento para garantizar la aplicación del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás. Sin embargo, Israel no enviará altos funcionarios a la cumbre y Hamás participará únicamente a través de sus mediadores.

El plan diseñado por Washington prevé una segunda fase en la que Hamás quede excluido de la administración de Gaza, su arsenal sea desmantelado y el territorio pase a manos de un “comité palestino tecnocrático”, bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional encabezado por el propio Trump.

Mientras tanto, Gaza comienza a mostrar signos de alivio: los precios de alimentos y bienes básicos bajaron tras el ingreso de ayuda humanitaria por los pasos de Kerem Shalom y Rafah. Aun así, la crisis persiste y en el sur se reportaron saqueos ante la falta de recursos.

“Mis ojos no dejaban de buscar los puntos de referencia que había perdido, pero nada parecía igual”, relató Fatima Salem, una residente que regresó a su vivienda destruida, a la agencia AFP.

Trump asegura que “la guerra ha terminado” y confía en la estabilidad del alto el fuego en Gaza

Durante el vuelo presidencial hacia Israel, el mandatario estadounidense Donald Trump aseguró a los periodistas que el alto el fuego entre Israel y Hamás “se mantendrá”. Expresó su confianza en la tregua y sostuvo que “la gente está cansada” de siglos de conflicto. “Creo que sí, creo que se mantendrá. Han pasado siglos, no solo años. La gente está cansada”, afirmó el presidente a bordo del Air Force One.

Trump, que ha impulsado un plan de paz con respaldo internacional, fue enfático al declarar: “La guerra ha terminado. ¿Lo entienden? La guerra ha terminado”, subrayando su convicción de que el conflicto ha llegado a su fin. Su gobierno ha mediado en la liberación de rehenes israelíes y en la entrega de prisioneros palestinos como parte del acuerdo de tregua.

El presidente estadounidense también elogió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificándolo como “un líder de tiempos de guerra” y destacando su papel en el proceso de paz. “Tuve algunas disputas con él, que se resolvieron rápidamente. En mi opinión, ha hecho un gran trabajo. Creo que era la persona indicada en este momento”, dijo Trump antes de aterrizar en Tel Aviv.