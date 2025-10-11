HOYSuscripcion LR Focus

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Mundo

Hamás rechaza el desarme propuesto en el plan de paz de Trump en Gaza: "Entregar armas está fuera de discusión"

Un alto mando de Hamás dijo que "la segunda fase del plan de Trump implica que sea más compleja y difícil", afirmó en una entrevista para AFP.

El desarme de Hamás es uno de los puntos más polémicos del plan de Donald Trump, especialmente en su segunda fase.
El desarme de Hamás es uno de los puntos más polémicos del plan de Donald Trump, especialmente en su segunda fase. | Composición LR

El plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún está en curso. Este acuerdo busca poner fin al conflicto en Gaza con una serie de pasos para una paz duradera entre Israel y Hamás. Aunque ambos lados firmaron la primera fase del acuerdo, la implementación completa sigue siendo incierta.

El desarme de Hamás es uno de los puntos más polémicos del plan, especialmente en su segunda fase, que se centra en la desmilitarización de Gaza y la entrega de armas por parte de los miembros. Sin embargo, el movimiento islamista rechazó rotundamente esta propuesta y la consideró "fuera de discusión".

"No es negociable", dice Hamás sobre su desmilitarización

Hamás expuso nuevamente su postura contra el desarme como parte del plan de paz de Trump. El dirigente del grupo palestino subrayó que la entrega de armas está "fuera de discusión" y no es algo que se pueda negociar. El desarme fue propuesto para la segunda fase del acuerdo de paz, la cual se activaría tras la liberación de los rehenes y la retirada de las tropas israelíes de Gaza. No obstante, Hamás se niega.

Además, el movimiento islamista aclaró que no están dispuestos a desmantelar su infraestructura militar ni a renunciar a su resistencia armada. Esta negativa podría frustrar las expectativas de un acuerdo duradero en Gaza.

Hosam Badran, un alto mando de Hamás, le dijo a AFP que "la segunda fase del plan de Trump, como se desprende claramente de los propios puntos, implica que sean más complejas y difíciles", afirmó en una entrevista.

PUEDES VER: Zelenski insta a Trump a pactar acuerdo de paz en Ucrania como el de Gaza: "Puede detener otras guerras, incluida la de Rusia"

lr.pe

¿Cuáles son los 20 puntos del plan de Trump y cuáles se cumplieron?

El plan de paz de Trump contempla una serie de 20 puntos con el objetivo de resolver el conflicto entre Israel y Gaza. Entre los puntos, se prevé la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) y la retirada progresiva de las tropas israelíes.

  1. Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo.
  2. Gaza será reconstruida en beneficio del pueblo de Gaza.
  3. Si ambas partes aceptan, la guerra terminará de inmediato.
  4. Todos los rehenes serán devueltos dentro de 72 horas de la aceptación del acuerdo.
  5. Israel excarcelará a 250 condenados a cadena perpetua y a 1700 gazatíes.
  6. Los miembros de Hamás que entreguen sus armas recibirán amnistía.
  7. Quienes quieran abandonar Gaza podrán hacerlo con paso seguro.
  8. Se enviará ayuda inmediata a Gaza.
  9. La ayuda ingresará a Gaza sin interferencias.
  10. Gaza quedará bajo una administración transitoria encabezada por un comité palestino.
  11. Se impulsará un plan económico para reconstruir Gaza.
  12. Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales.
  13. Nadie será obligado a dejar Gaza.
  14. Hamás y otras facciones renunciarán a su papel en el gobierno de Gaza.
  15. Toda la infraestructura militar será destruida y no reconstruida.
  16. Estados Unidos trabajará con socios árabes e internacionales para desplegar la ISF.
  17. Israel no ocupará ni anexará Gaza.
  18. Las Fuerzas de Defensa de Israel se retirarán de Gaza progresivamente.
  19. La ISF asegurará que Gaza esté libre de amenazas terroristas.
  20. Se creará un proceso de diálogo interreligioso para la coexistencia pacífica.

Hasta el momento, solo se ha cumplido la primera fase del acuerdo, que incluye la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, muchos de los puntos más controversiales, como el desarme de Hamás y la creación de la ISF, siguen siendo inciertos por las tensiones y rechazos por parte de las facciones palestinas.

