Este domingo 12 de octubre, brigadas civiles y militares trabajaron intensamente en México para despejar carreteras y vías rurales que conectan con decenas de caseríos ubicados en una zona montañosa severamente afectada por intensas lluvias a causa de la Perturbación Tropical 90-E. El temporal ha dejado, hasta el momento, al menos 47 personas muertas.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Federal informó sobre seis nuevas víctimas mortales el día de ayer, que se sumaron a las 41 reportadas desde el viernes anterior. Las precipitaciones sorprendieron a la población en la etapa final de una temporada de lluvias particularmente activa, provocando el desborde de varios ríos, lo que agravó la emergencia.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Fuertes lluvias también han dejado 38 desaparecidos

Las autoridades también tienen el registro de 38 personas desaparecidas. Sin embargo, se advierte que algunos de estos casos podrían deberse al colapso de las comunicaciones en comunidades rurales de difícil acceso.

La mayor parte de las víctimas y los daños materiales se concentran en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, regiones ubicadas en el corazón de la Sierra Madre Oriental. En esta zona, el encuentro de un sistema tropical proveniente del Golfo de México con la cadena montañosa provocó intensas lluvias que desencadenaron la emergencia.

Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre la emergencia

"Hay muchos caminos que aún no pueden abrirse, localidades a las que todavía no se puede llegar. Hoy iniciaron los puentes aéreos para poder llevar alimentación, agua potable", señaló por la tarde la presidenta Claudia Sheinbaum a la prensa en Poza Rica, Veracruz.

La mandataria sobrevoló en un helicóptero militar tres de las zonas más golpeadas por las lluvias en México. Durante su visita, dialogó con las familias afectadas y aseguró que recibirán apoyo económico para recuperar parte de lo que perdieron.

En Poza Rica, una de las ciudades más importantes del norte de Veracruz, el panorama fue especialmente dramático. El pasado viernes, el río Cazones se desbordó en cuestión de minutos, provocando graves inundaciones. Las imágenes eran desgarradoras: personas atrapadas sobre vehículos, refugiadas en los techos de sus casas o comercios, e incluso sujetas a los árboles, tratando de ponerse a salvo en medio del desastre.

Se reportan al menos 150 municipios afectados por las lluvias

El informe de la Protección Civil elevó a 150 el número de municipios impactados por las lluvias en cinco estados del centro del país: Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. En Veracruz, el estado más golpeado, se reportaron daños en 70 municipios. Cerca de 29.300 casas resultaron afectadas y se habilitaron 50 albergues temporales, donde actualmente se encuentran 2.871 personas desplazadas por la emergencia.

En el caso de Puebla, 38 municipios presentan daños significativos. Alrededor de 16.000 hogares sufrieron afectaciones, y se activaron cinco refugios para dar cobijo a 691 damnificados. Además, hay 91 comunidades incomunicadas distribuidas en 17 municipios. Hidalgo también enfrenta una situación crítica, con 22 municipios afectados, 74 localidades sin conexión terrestre y 1.217 viviendas dañadas. Allí, 15 albergues brindan atención a 403 personas.

En Querétaro, las autoridades reportaron ocho municipios con daños. Una comunidad de 600 habitantes permanece aislada, y se contabilizan 150 viviendas perjudicadas. Para atender la emergencia, se han abierto ocho refugios que albergan a 48 personas. Finalmente, en San Luis Potosí, se identificaron 12 municipios afectados, con 12 localidades impactadas en dos de ellos, donde residen unas 2.215 personas. El número de casas dañadas asciende a 1.559, y un refugio temporal se encuentra operativo.