Primeras imágenes del regreso de los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamás bajo plan de Trump en Gaza

Entre los 20 rehenes hay tres argentinos y un colombo-israelí. Se liberó también alrededor de 1.900 prisioneros palestinos en cárceles de Israel.

Según el plan de paz de Trump, los 20 rehenes israelíes fueron liberados de Hamás este lunes 13 de octubre.
Según el plan de paz de Trump, los 20 rehenes israelíes fueron liberados de Hamás este lunes 13 de octubre. | Composición LR

El lunes 13 de octubre, Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que mantenía con vida en Gaza, en el marco de un alto al fuego mediado por Estados Unidos y promovido por el presidente Donald Trump. La tregua pone fin a dos años de guerra que dejaron más de 67.000 muertos y devastaron amplias zonas del enclave.

El acuerdo, considerado el más significativo desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023, contempla además la liberación de cerca de 1.900 prisioneros palestinos en cárceles israelíes. La medida fue recibida con alivio en Israel, donde miles de personas siguieron por televisión los reencuentros entre las víctimas y sus familias tras más de 700 días de cautiverio.

Así fue la liberación de los rehenes vivos por Hamás: imágenes

Los rehenes liberados fueron entregados a la Cruz Roja y posteriormente trasladados a bases militares israelíes antes de reencontrarse con sus familiares. Las autoridades sanitarias confirmaron que los 20 fueron ingresados en hospitales para chequeos médicos. En Tel Aviv, multitudes se congregaron en plazas públicas entre lágrimas y aplausos al proyectarse las primeras imágenes del regreso.

Llegada del rehén israelí liberado Guy Gilboa Dalal al hospital. Foto: AFP<br>

Llegada del rehén israelí liberado Guy Gilboa Dalal al hospital. Foto: AFP

Momento en que un helicóptero militar israelí se prepara para aterrizar junto a un rehén israelí liberado. Foto: AFP<br>

Momento en que un helicóptero militar israelí se prepara para aterrizar junto a un rehén israelí liberado. Foto: AFP

Israel espera también la entrega de los cuerpos de otros 28 rehenes fallecidos durante el cautiverio, aunque no se ha precisado cuándo ocurrirá. Un grupo de trabajo internacional, coordinado por el Ejército israelí, trabajará para localizar los restos de quienes no sean devueltos en las próximas 72 horas.

El rehén israelí liberado Eitan Mor, uno de los excautivos en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023. Foto: AFP<br>

El rehén israelí liberado Eitan Mor, uno de los excautivos en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023. Foto: AFP

El rehén israelí liberado Alon Ohel llega al Hospital Beilinson en el Centro Médico Rabin. Foto: AFP<br>

El rehén israelí liberado Alon Ohel llega al Hospital Beilinson en el Centro Médico Rabin. Foto: AFP

El lunes 13 de octubre, el Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control de Hamás, informó que en las últimas 24 horas se recuperaron al menos 60 cuerpos de entre los escombros y se registraron tres nuevas muertes, sin detallar las causas. Con ello, el número total de fallecidos asciende a 67.869 y el de heridos a 170.105, según el último balance oficial.

Liberación de uno de los prisioneros palestinos a través de un intercambio con rehenes israelíes. Foto: AFP<br>

Liberación de uno de los prisioneros palestinos a través de un intercambio con rehenes israelíes. Foto: AFP

Uno de los autobuses del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con prisioneros palestinos liberados. Foto: AFP<br>

Uno de los autobuses del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con prisioneros palestinos liberados. Foto: AFP

¿Quiénes son los rehenes israelíes liberados por Hamás?

Entre los 20 liberados hay tres argentinos y un colombo-israelí, además de dos parejas de hermanos, tres soldados y varios asistentes al festival de música Nova. Todos ellos tienen entre 20 y 48 años.

Lista de los rehenes liberados:

  • Nimrod Cohen (20)
  • Rom Braslavski (21)
  • Matan Angrest (22)
  • Bar Kupershtein (23)
  • Evyatar David (24)
  • Guy Gilboa-Dalal (24)
  • Yosef Haim Ohana (24)
  • Alon Ohel (24)
  • Eitan Mor (25)
  • Matan Zangauker (25)
  • Gali y Ziv Berman (27)
  • Segev Kalfon (27)
  • Ariel Cunio (28)
  • David Cunio (35)
  • Avinatan Or (32)
  • Elkana Bohbot (36)
  • Maxim Herkin (37)
  • Eitan Horn (38)
  • Omri Miran (48).
Entre lágrimas y gritos de felicidad, varias familias recibieron a los rehenes tras 2 años de cautiverio en Gaza. Foto: AFP<br>

Entre lágrimas y gritos de felicidad, varias familias recibieron a los rehenes tras 2 años de cautiverio en Gaza. Foto: AFP

Prisioneros palestinos liberados bajo acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Foto: AFP<br>

Prisioneros palestinos liberados bajo acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Foto: AFP

Trump convocará una cumbre para reconstruir Gaza

El presidente estadounidense Donald Trump llegó este lunes a Israel para sostener reuniones con el primer ministro Benjamín Netanyahu y discutir la implementación del acuerdo de paz. Según la Casa Blanca, el mandatario analizará los pasos posteriores al alto el fuego, incluido el plan para reconstruir Gaza y establecer un marco de seguridad regional que involucre a Egipto, Catar y Arabia Saudita.

Trump calificó el cese del fuego como “una oportunidad histórica para terminar con el sufrimiento de ambos pueblos” y recordó la realización de la cumbre internacional sobre la reconstrucción de Gaza el lunes 13 de octubre, en Egipto. Su presencia busca consolidar el rol de Estados Unidos como mediador central tras una guerra que no solo devastó el enclave palestino, sino que también alteró la estabilidad de Medio Oriente durante dos años consecutivos.

Donald Trump frente al parlamento israelí, la Knéset, en Jerusalén. Foto: AFP<br>

Donald Trump frente al parlamento israelí, la Knéset, en Jerusalén. Foto: AFP

Trump: "Israel siempre será un aliado vital de EE.UU."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue ovacionado este lunes en el Parlamento israelí tras declarar que el acuerdo de paz alcanzado con Hamás marca "el inicio de la era dorada de Israel y Oriente Próximo". En su discurso, Trump afirmó que "la guerra larga y difícil por fin ha acabado" y agradeció al primer ministro su papel en la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes.

Benjamín Netanyahu, por su parte, lo calificó como "el mayor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca". Durante su intervención, dos diputados interrumpieron brevemente el acto con pancartas de protesta, siendo expulsados por el personal de seguridad.

En la cumbre, que busca apuntalar el plan de paz para Gaza, participarán los jefes de Estado de Francia, Reino Unido, Italia, España y varias naciones árabes. Netanyahu no asistirá al encuentro, pero Trump insistió en que "Israel siempre será un aliado vital de Estados Unidos" y llamó a reconstruir el país "más fuerte que nunca".

