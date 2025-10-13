HOYSuscripcion LR Focus

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Mundo

Hamás e Israel liberan rehenes EN VIVO: sigue el inicio de la primera fase del acuerdo de paz en Gaza

El intercambio ocurre en medio de una crisis humanitaria en Gaza, donde la escasez de alimentos y agua se agudiza tras prolongados enfrentamientos.

Hamas e Israel realizan un histórico intercambio de rehenes tras una tregua temporal mediada internacionalmente. Foto: AFP
Hamas e Israel realizan un histórico intercambio de rehenes tras una tregua temporal mediada internacionalmente. Foto: AFP

Este lunes 13 de octubre, Hamás y el Gobierno de Israel lograron un nuevo histórico intercambio de rehenes y prisioneros, en medio de una tregua temporal negociada con mediación internacional. Según el acuerdo, el grupo en Gaza debe liberar a varios civiles israelíes retenidos, mientras que Israel debe permitir la salida de un número de palestinos —incluyendo mujeres y menores— de sus instalaciones penitenciarias.

El intercambio tiene lugar en un contexto humanitario crítico en Gaza, donde la escasez de alimentos, agua y servicios médicos se ha intensificado tras los enfrentamientos prolongados. La operación es vista como un intento de aliviar la crisis, aunque expertos advierten que no es un punto final, sino más bien parte de una estrategia de negociación diplomática. Como sugiere la suposición de los observadores, este tipo de acuerdos podría servir para abrir espacios hacia un cese más duradero del conflicto.

PUEDES VER: "Ser médico en Gaza es vivir desde hace dos años bajo las bombas", asegura representante de Médicos Sin Fronteras

EN VIVO: Hamás libera rehenes de Israel y recibe prisioneros en Gaza

01:10
13/10/2025

Helicóptero militar israelí llega a Reim para recoger a los rehenes liberados por Hamás

Un helicóptero militar de Israel aterrizó recientemente en la ciudad de Reim, en el sur del país, con el objetivo de recoger a los ciudadanos israelíes que habían sido liberados. Esta operación se llevó a cabo tras la entrega de siete prisioneros al Comité Internacional de la Cruz Roja,

01:03
13/10/2025

¿Quiénes son los siete rehenes entregados a la Cruz Roja?

Siete rehenes fueron entregados a la Cruz Roja por militantes de Hamás, según confirmaron autoridades israelíes, los cuales serán trasladados al ejército israelí.

De acuerdo al Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas identificó a los liberados como:

- Gali Berman

- Ziv Berman

- Eitan Abraham Mor

- Omri Miran

- Matan Angrest

- Alon Ohel

- Guy Gilboa-Dalal.

00:36
13/10/2025

Hamás habría entregado a la Cruz Roja a un primer grupo de siete rehenes israelíes, según medios internacionales

Un primer grupo de siete rehenes vivos habría sido entregado a la Cruz Roja por militantes de Hamás en el norte de Gaza, según confirmaron dos fuentes israelíes. La agencia de noticias Reuters reportó que el grupo terrorista ha entregado a los cautivos israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), citando a un funcionario que participa en la operación. Asimismo, el medio israelí YNet corroboró la información.

00:05
13/10/2025

Cruz Roja llega a la prisión israelí de Ofer para recoger a prisioneros palestinos que serán liberados

Los autobuses del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han arribado a la prisión militar israelí de Ofer, donde se prevé la recogida de 108 prisioneros palestinos que serán liberados hacia Cisjordania ocupada y Jerusalén. Además, se anticipa que otros 142 prisioneros palestinos serán liberados de la prisión de Ktzi'ot, ubicada en el Negev, con destino a Gaza o al exilio.

23:08
12/10/2025

Líderes mundiales viajan a Egipto para cumbre de paz sobre Gaza

Más de 20 líderes mundiales se han desplazado al balneario egipcio de Sharm el-Sheikh para participar en una cumbre que busca definir el futuro de Gaza y marcar el inicio de un proceso de paz en Medio Oriente. La reunión, presidida por el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario egipcio Abdel Fattah el-Sisi, incluirá una ceremonia de firma de la paz el lunes.

El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó su llegada a Egipto y anunció 20 millones de libras en ayuda para Gaza, destacando que el Reino Unido “desempeñará un papel clave en la próxima fase del plan de paz”. A la cita también asisten el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y los líderes de Francia, Alemania, Italia, España, Turquía, Canadá e Indonesia, entre otros, en lo que se considera el mayor encuentro diplomático sobre el conflicto desde 2023.

23:08
12/10/2025

Israel detalla el plan para la liberación de los rehenes y el intercambio con prisioneros palestinos

El gobierno israelí anunció los protocolos para la liberación de los 20 rehenes vivos que serán entregados por Hamás a la Cruz Roja, quienes los transportarán en varios vehículos antes de su reencuentro con sus familias y su traslado a tres hospitales distintos. A diferencia de intercambios anteriores, no habrá ceremonias propagandísticas por parte de Hamás, confirmó Shosh Bedrosian, portavoz de la Oficina del Primer Ministro.

Israel también realizará una ceremonia en memoria de los rehenes fallecidos, mientras un grupo internacional colaborará en la recuperación de cuerpos aún no devueltos. Tras la entrega segura de los rehenes, Israel liberará a 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 detenidos de Gaza. De ellos, 142 serán deportados y el resto retornará a Cisjordania ocupada o Jerusalén Oriental, según los servicios penitenciarios israelíes.

23:07
12/10/2025

Tel Aviv espera con esperanza la liberación de los rehenes tras 700 días de cautiverio

Con el amanecer sobre Tel Aviv, miles de personas se reunieron en la Plaza de los Rehenes, epicentro de manifestaciones durante más de 700 días, para esperar la liberación de los 20 cautivos que volverán a casa en las próximas horas. Algunos pasaron la noche entera allí, cantando y observando una pantalla que mostrará su regreso, en un ambiente cargado de emoción y alivio.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas advirtió que el proceso de recuperación será largo y complejo. “La rehabilitación completa no será posible hasta que todos los rehenes hayan sido devueltos: los vivos para su sanación y los fallecidos para su entierro en Israel”, indicó el grupo, que pidió priorizar la salud física y emocional de los liberados y permitir a las familias “cerrar el círculo con dignidad”.

