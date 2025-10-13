Hamás e Israel liberan rehenes EN VIVO: sigue el inicio de la primera fase del acuerdo de paz en Gaza

Este lunes 13 de octubre, Hamás y el Gobierno de Israel lograron un nuevo histórico intercambio de rehenes y prisioneros, en medio de una tregua temporal negociada con mediación internacional. Según el acuerdo, el grupo en Gaza debe liberar a varios civiles israelíes retenidos, mientras que Israel debe permitir la salida de un número de palestinos —incluyendo mujeres y menores— de sus instalaciones penitenciarias.

El intercambio tiene lugar en un contexto humanitario crítico en Gaza, donde la escasez de alimentos, agua y servicios médicos se ha intensificado tras los enfrentamientos prolongados. La operación es vista como un intento de aliviar la crisis, aunque expertos advierten que no es un punto final, sino más bien parte de una estrategia de negociación diplomática. Como sugiere la suposición de los observadores, este tipo de acuerdos podría servir para abrir espacios hacia un cese más duradero del conflicto.

