Lula pide a Trump levantar aranceles impuestos como sanción a Brasil tras meses de tensión

Lula da Silva, presidente de Brasil, sostuvo una videollamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que solicitó el levantamiento de los aranceles impuestos a su país. Según un comunicado difundido por Planalto —sede del Poder Ejecutivo brasileño—, Lula pidió retirar el 40 % de los impuestos aplicados a productos nacionales, así como eliminar las medidas restrictivas dirigidas contra autoridades brasileñas.

En la conversación, Lula destacó la importancia del encuentro como una “oportunidad para restablecer las relaciones amistosas de 201 años entre las dos democracias más grandes de Occidente”. Además, subrayó que Brasil “es uno de los tres países del G20 con los que Estados Unidos mantiene un superávit en la balanza de bienes y servicios”.

PUEDES VER: Primer ministro de Francia renuncia a su cargo un día después de anunciar su gabinete y deja a Macron en medio de una crisis política

"Un encuentro positivo", afirma el ministro de Economía sobre la reunión Lula–Trump

El ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, declaró ante periodistas que el encuentro telefónico “fue positivo” desde el punto de vista financiero, aunque no ofreció mayores detalles. Esta conversación virtual se produjo después de la reunión entre Lula y Donald Trump, el mes pasado, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ambos mandatarios destacaron su “buena química”.

Según la agencia AFP, que cita a la presidencia brasileña, ambos mandatarios intercambiaron números de teléfono tras una conversación de 30 minutos, en la que mantuvieron un diálogo “amistoso” y acordaron establecer una “vía de comunicación directa”. También convinieron en reunirse personalmente “en breve”, y se mencionó la posibilidad de un encuentro durante la cumbre de la ASEAN, que se celebrará este mes en Malasia.

El efecto Jair Bolsonaro en la relación entre Brasil y Estados Unidos

Desde el 6 de agosto, gran parte de las exportaciones brasileñas enfrenta un arancel del 50 % impuesto por Estados Unidos en represalia por lo que el gobierno de Donald Trump calificó como una “caza de brujas” contra el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, considerado un aliado del mandatario estadounidense.

Cabe destacar que el país norteamericano también impuso sanciones a altos funcionarios brasileños, entre ellos Alexandre de Moraes, juez responsable del proceso en el que Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.