HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

Lula pide a Trump levantar aranceles impuestos como sanción a Brasil tras meses de tensión

Mediante una conferencia, Lula da Silva conversó con Donald Trump en un encuentro catalogado como "clave", tras la imposición de aranceles a Brasil hace unos meses.

Trump sostuvo una reunión con Lula por medio de una conferencia.
Trump sostuvo una reunión con Lula por medio de una conferencia. | Composición LR

Lula da Silva, presidente de Brasil, sostuvo una videollamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que solicitó el levantamiento de los aranceles impuestos a su país. Según un comunicado difundido por Planalto —sede del Poder Ejecutivo brasileño—, Lula pidió retirar el 40 % de los impuestos aplicados a productos nacionales, así como eliminar las medidas restrictivas dirigidas contra autoridades brasileñas.

En la conversación, Lula destacó la importancia del encuentro como una “oportunidad para restablecer las relaciones amistosas de 201 años entre las dos democracias más grandes de Occidente”. Además, subrayó que Brasil “es uno de los tres países del G20 con los que Estados Unidos mantiene un superávit en la balanza de bienes y servicios”.

PUEDES VER: Primer ministro de Francia renuncia a su cargo un día después de anunciar su gabinete y deja a Macron en medio de una crisis política

lr.pe

"Un encuentro positivo", afirma el ministro de Economía sobre la reunión Lula–Trump

El ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, declaró ante periodistas que el encuentro telefónico “fue positivo” desde el punto de vista financiero, aunque no ofreció mayores detalles. Esta conversación virtual se produjo después de la reunión entre Lula y Donald Trump, el mes pasado, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ambos mandatarios destacaron su “buena química”.

Según la agencia AFP, que cita a la presidencia brasileña, ambos mandatarios intercambiaron números de teléfono tras una conversación de 30 minutos, en la que mantuvieron un diálogo “amistoso” y acordaron establecer una “vía de comunicación directa”. También convinieron en reunirse personalmente “en breve”, y se mencionó la posibilidad de un encuentro durante la cumbre de la ASEAN, que se celebrará este mes en Malasia.

PUEDES VER: Daniel Noboa advierte que aplicará la ley “como delincuentes” a quienes intenten tomar Quito durante las protestas por el diésel

lr.pe

El efecto Jair Bolsonaro en la relación entre Brasil y Estados Unidos

Desde el 6 de agosto, gran parte de las exportaciones brasileñas enfrenta un arancel del 50 % impuesto por Estados Unidos en represalia por lo que el gobierno de Donald Trump calificó como una “caza de brujas” contra el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, considerado un aliado del mandatario estadounidense.

Cabe destacar que el país norteamericano también impuso sanciones a altos funcionarios brasileños, entre ellos Alexandre de Moraes, juez responsable del proceso en el que Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Notas relacionadas
Lula da Silva y Pedro Sánchez impulsan el acuerdo UE y Mercosur en respuesta a la guerra arancelaria con Trump

Lula da Silva y Pedro Sánchez impulsan el acuerdo UE y Mercosur en respuesta a la guerra arancelaria con Trump

LEER MÁS
Lula asegura que no tiene ningún vínculo con Trump y que EE. UU. “pagará por los errores” del líder republicano

Lula asegura que no tiene ningún vínculo con Trump y que EE. UU. “pagará por los errores” del líder republicano

LEER MÁS
Brasil: Jair Bolsonaro deja prisión domiciliaria para examen médico tras ser condenado por golpismo

Brasil: Jair Bolsonaro deja prisión domiciliaria para examen médico tras ser condenado por golpismo

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
Por primera vez, 4 universidades peruanas en top 100 de nuevo ranking de mejores universidades de América Latina y Caribe, según QS 2026

Por primera vez, 4 universidades peruanas en top 100 de nuevo ranking de mejores universidades de América Latina y Caribe, según QS 2026

LEER MÁS
Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

Jubilados de la ONP cobran sus pensiones desde el 7 de octubre 2025, según nuevo cronograma del Banco de la Nación en Perú

Mundo

Milei asegura que la inflación "desaparece" de Argentina en 2026 y resalta apoyo de Estados Unidos: "El rumbo correcto"

Primer ministro de Francia renuncia a su cargo un día después de anunciar su gabinete y deja a Macron en medio de una crisis política

Ucrania denuncia la presencia de componentes extranjeros en los drones y misiles rusos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan las fuentes del plagio en la tesis de Patricia Benavides: más de 30 páginas de copia y pega

Ministros, alcaldes y regidores: estas son las autoridades que dejarían sus cargos para postular en las Elecciones 2026

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025