El papa León XIV celebra los avances hacia la paz en Gaza: "Espero ver resultados lo antes posible"

El papa León XIV celebró los avances significativos alcanzados en las negociaciones por la paz en Gaza y reiteró con firmeza su llamado a un alto el fuego inmediato en el enclave palestino, devastado tras años de conflicto.

Asimismo, el Pontífice instó a la liberación de los rehenes israelíes que continúan retenidos por Hamás, movimiento islamista que empezó este el conflicto en 2023, cuando lanzó un ataque que dejó más de 1200 muertos y cientos de heridos.

León XIV pide alto al fuego y liberación de rehenes

"En las últimas horas, en un contexto dramático en Medio Oriente, se lograron avances significativos en las negociaciones de paz, que espero conduzcan a los resultados esperados lo antes posible", declaró León XIV al término de una misa en el Vaticano.

Como se sabe, el movimiento islamista palestino Hamás aprobó un "plan de paz" propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump para poner fin a dos años de conflicto que ha dejado más de 66.225 personas fallecidas.

"Llamo a todas las personas responsables a comprometerse en este camino, a un alto el fuego y a la liberación de los rehenes para alcanzar una paz justa y duradera", añadió el papa León XIV.

El jefe de la Iglesia católica también expresó su preocupación por el aumento del odio antisemita en el mundo y se dijo "profundamente entristecido por los inmensos sufrimientos que soporta el pueblo palestino en Gaza.