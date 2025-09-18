HOYSuscripcion LR Focus

ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Lula asegura que no tiene ningún vínculo con Trump y que EE. UU. “pagará por los errores” del líder republicano

El presidente Lula da Silva subrayó la importancia del dialogar para resolver conflictos comerciales con Donald Trump, a quien criticó por su actitud frente a los principios democráticos.

Lula asegura que EEUU "pagará por los errores" de Trump en su política arancelaria con Brasil.
Lula asegura que EEUU “pagará por los errores” de Trump en su política arancelaria con Brasil. | Composición LR

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que no mantiene ninguna relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según explicó, a pesar de haber mostrado apertura al diálogo, el líder republicano no ha querido entablar comunicación con él ni con cualquier miembro de su administración.

"No hay ninguna conexión. He tenido vínculos estrechos con todos los presidentes estadounidenses. He tenido vínculos estrechos con Bush, he tenido vínculos estrechos con Biden, he tenido vínculos estrechos con Obama, he tenido vínculos estrechos con expresidentes estadounidenses. Tengo vínculos estrechos con el Reino Unido, con todos los primeros ministros, con toda la Unión Europea, con Rusia, Ucrania, Venezuela, Bolivia, con todos los países del mundo", comentó el mandatario durante una entrevista con la BBC.

PUEDES VER: Lula evita tomar medidas apresuradas contra aranceles impuestos por Trump y abre la puerta al diálogo con EE.UU.

lr.pe

Lula descarta tener alguna relación con Donald Trump

Lula da Silva reiteró que no mantiene vínculo alguno con Donald Trump, ya que cuando este último ocupó la presidencia de Estados Unidos por última vez, él no estaba al frente del gobierno brasileño. En ese sentido, precisó que "ahora su relación es con el expresidente Jair Bolsonaro, no con Brasil".

En tanto, el mandatario brasileño reconoció que no ha intentado comunicarse directamente con Trump porque, desde Washington, no hay disposición al diálogo. Aseguró que el republicano nunca mostró interés en conversar. "No quieren dialogar. Llevo cuatro meses diciendo que estamos dispuestos a dialogar. Es importante recordar que, cuando el presidente Trump anunció el impuesto a Brasil, no lo hizo con la civilidad que exigen dos jefes de Estado", aseveró.

PUEDES VER: Estados Unidos y China definen el futuro de TikTok y la guerra comercial en reuniones claves en España

lr.pe

Presidente brasileño asegura que EE. UU. “pagará por los errores” de Trump

Lula criticó duramente a Estados Unidos por haber establecido aranceles a los productos brasileños de manera unilateral, basándose, según dijo, en afirmaciones falsas. "Ellos no quieren hablar. No quieren multilateralismo, quieren unilateralismo. Así que, cuando quieran hablar, Brasil está dispuesto a hacerlo", afirmó, y subrayó que "el pueblo estadounidense pagará por los errores del presidente Trump en su relación con Brasil".

Además, criticó al mandatario estadounidense por su actitud frente a los principios democráticos. "Trump ha negado todo lo que comúnmente sabemos sobre el respeto a las instituciones democráticas en el mundo", comentó. "Lo único que sé es que es el presidente de Estados Unidos de América. Él no es el emperador del mundo", agregó.

PUEDES VER: Lula advierte sobre el uso de la lucha contra el crimen como excusa "para violar la soberanía" en medio del conflicto entre Venezuela y EE. UU.

lr.pe

La solución que propone Trump frente al conflicto arancelario con EE.UU.

En relación con el conflicto comercial entre Brasil y Estados Unidos, Lula da Silva señaló que la forma más sensata de solucionar los problemas es recurriendo al diálogo. "Si se trata de un asunto comercial, se negocia; si se trata de un asunto económico, se negocia; y desde una perspectiva fiscal, se negocia. Lo que no es negociable es la soberanía nacional”.

Lula también expresó su inquietud por el futuro de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que ya suman más de dos siglos. Consideró “extraño” que Donald Trump haya preferido fabricar un discurso político y difundir la idea falsa de un déficit comercial, en lugar de abrir un canal de diálogo respetuoso con Brasil.

"Luego dijo que Bolsonaro está siendo perseguido, que no hay democracia. Brasil tiene mucha democracia. De hecho, hoy en día se publican muchos artículos en EE.UU. que demuestran que Brasil es un ejemplo de democracia en el mundo”, puntualizó.

