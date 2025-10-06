HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Primer ministro de Francia renuncia a su cargo un día después de anunciar su gabinete y deja a Macron en medio de una crisis política

La renuncia de Sébastien Lecornu profundiza la crisis política de Emmanuel Macron, que enfrenta un Parlamento dividido y sin apoyo suficiente.

Sébastien Lecornu renunció tras perder apoyo político en el Parlamento francés. Foto: AFP
Sébastien Lecornu renunció tras perder apoyo político en el Parlamento francés. Foto: AFP

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, presentó este lunes su renuncia al presidente Emmanuel Macron, apenas un día después de anunciar la conformación de su gabinete. El Palacio del Elíseo confirmó que el mandatario aceptó la dimisión en medio de un clima político cada vez más tenso.

La salida de Lecornu se suma a las recientes renuncias de sus predecesores, François Bayrou y Michel Barnier, lo que profundiza la crisis política que atraviesa el país. En menos de un año, Francia ha visto fracasar a tres primeros ministros, mientras Macron enfrenta un Parlamento dividido y sin mayorías estables.

¿Por qué renunció Sébastien Lecornu como primer ministro de Francia?

La dimisión de Lecornu se produjo apenas 13 horas después de la presentación oficial de su gabinete. La presión provino principalmente de Los Republicanos, partido conservador que cuestionó la composición del Ejecutivo y amenazó con abandonar la coalición, lo que habría dejado al Gobierno sin respaldo suficiente en la Asamblea Nacional.

El líder del bloque, Bruno Retailleau, manifestó públicamente su desacuerdo y convocó a una reunión para definir la permanencia de su partido en el Ejecutivo. Ante la amenaza de ruptura y sin una mayoría parlamentaria que respaldara su plan económico, Lecornu optó por dejar el cargo, sumando un nuevo episodio a la inestabilidad política que enfrenta Macron.

¿Qué reacciones generó la renuncia de Lecornu en los distintos partidos de oposición y dentro del propio gobierno de Macron?

La dimisión desató una fuerte ola de reacciones en la oposición. Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional, exigió la disolución de la Asamblea Nacional, mientras Marine Le Pen calificó la decisión de Lecornu como “inteligente” y cuestionó la capacidad de Macron para resistir la presión política.

Desde la izquierda, Mathilde Panot, de La Francia Insumisa, afirmó que “la cuenta regresiva ha comenzado” y pidió la salida del presidente. En la misma línea, Jean-Luc Mélenchon instó a revisar la moción presentada por 104 diputados para la destitución de Macron. Incluso dentro del oficialismo surgieron críticas: el alcalde de Cannes, David Lisnard, llamó directamente a la renuncia del mandatario para “desbloquear la situación institucional”.

