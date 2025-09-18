La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles una moción de urgencia que activa el tratamiento inmediato de un proyecto de ley de amnistía. La iniciativa busca beneficiar a los condenados por el intento de golpe de Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, y podría alcanzar al expresidente Jair Bolsonaro, recientemente condenado a 27 años de prisión.

La aprobación de la urgencia, por 311 votos a favor y 163 en contra, permite que el proyecto se debata directamente en el plenario. Aunque su versión original se limita a los autores materiales de los hechos, sectores aliados a Bolsonaro presionan para que el texto final incluya también a figuras políticas y militares cercanas al exmandatario.

Avanza la urgencia legislativa para tratar la amnistía

La moción de urgencia elimina los trámites en comisiones y permite que el proyecto pase directamente al plenario de la Cámara. Esta maniobra legislativa fue impulsada por la bancada conservadora, que busca acelerar la discusión de la propuesta presentada por el diputado Marcelo Crivella, defensor del perdón a los involucrados en los disturbios de 2023.

El presidente de la Cámara, Hugo Motta, justificó la decisión como un paso necesario para abrir el debate y buscar consensos. Afirmó que se nombrará un relator para construir un texto sustitutivo que reúna el respaldo de la mayoría. La medida, sin embargo, generó tensiones entre oficialismo y oposición durante la sesión.

Bolsonaro podría ser incluido, pero aún no está garantizado

La propuesta original no menciona a Jair Bolsonaro ni a su entorno, centrándose en los manifestantes que participaron directamente en el asalto a la Plaza de los Tres Poderes. No obstante, diputados bolsonaristas han insistido en ampliar el alcance de la ley para beneficiar al exmandatario, así como a exministros y oficiales militares condenados por conspirar contra el orden democrático.

En este contexto, el proyecto aún está en construcción: su redacción final dependerá del relator que designe la Cámara y de las negociaciones políticas en curso. No existe garantía de que Bolsonaro quede incluido, pero su bancada ya trabaja activamente para lograrlo. El debate parlamentario será clave para definir hasta dónde llegará la amnistía.

Lula anticipa veto si la ley incluye al exmandatario

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ya expresó su rechazo a cualquier intento de perdón para Jair Bolsonaro. En una entrevista con la BBC, advirtió que vetará la ley si el texto aprobado por el Congreso incluye al exmandatario. Argumentó que los delitos por los cuales fue condenado no tienen carácter político y, por tanto, no pueden ser amnistiados.

Aunque Lula tiene poder de veto, el Congreso podría intentar revertirlo, siempre que reúna una mayoría calificada, lo que aún no está claro. En el Senado, el oficialismo tiene posiciones más fuertes que en Diputados, lo que podría frenar la aprobación final de la ley. El resultado dependerá de los próximos pasos en la negociación política y legislativa.