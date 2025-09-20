El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez de España intensifican esfuerzos para cerrar el acuerdo UE-Mercosur, que conectaría un mercado de 700 millones de personas y se convertiría en la mayor zona de libre comercio global. Esta iniciativa cobra especial relevancia ante la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump, que ha afectado gravemente a Brasil, con aranceles de hasta un 50 % sobre sus exportaciones.

Por otro lado, la vicepresidenta de la UE y jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, realiza su primera visita oficial a América Latina. En Brasilia, sostuvo reuniones con Lula y el canciller Mauro Vieira. Durante el encuentro, el gobierno brasileño confirmó que “el Mercosur está listo para firmar” el acuerdo. Kallas recordó que la propuesta ya fue enviada al Consejo Europeo y que ahora los 27 países miembros deberán debatirla, aunque no se han definido fechas precisas para la firma.

¿Qué expectativas tienen Lula y Sánchez respecto a la firma del acuerdo Mercosur-UE?

Ambos líderes aspiran a concretar la firma del acuerdo durante la cumbre semestral del Mercosur en diciembre, en Brasilia. Esta meta se plantea en un contexto favorable, ya que Brasil y Dinamarca encabezan actualmente sus respectivos bloques y comparten una postura positiva hacia el pacto. La coordinación política entre ambos países abre una ventana de oportunidad para cerrar un acuerdo que comenzó a gestarse en 1999 y que ha acumulado más de dos décadas de negociaciones.

La firma del pacto representaría un logro político para Lula en el camino hacia las elecciones de 2026, en un contexto de presión económica por parte de Estados Unidos. Para la Unión Europea, el tratado permitiría avanzar en la diversificación de sus relaciones comerciales, mitigar la caída de exportaciones hacia EE. UU. y reforzar su presencia estratégica ante los desafíos globales. A la vez, ambos bloques afianzarían su cooperación en los ámbitos económico y diplomático.

¿Cuál es el objetivo principal del impulso de Lula y Sánchez al acuerdo UE-Mercosur?

El impulso de Lula y Sánchez responde a la necesidad de diversificar las relaciones comerciales y proteger las exportaciones frente al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Brasil, afectado con gravámenes de hasta el 50 %, considera que el acuerdo representa una oportunidad para fortalecer su economía, asegurar un mercado estable para sus productos y mejorar su competitividad frente a otros bloques.

Además, el tratado busca consolidar un bloque económico sólido entre los países del Mercosur (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) y la Unión Europea. Su propósito es atraer inversiones, eliminar barreras comerciales y establecer un marco de cooperación estratégica ante las tensiones globales y conflictos internacionales, como los derivados de la guerra en Ucrania.