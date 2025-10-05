Ante miles de fieles en el Vaticano, el papa León XIV denunció el “odio antisemita” en el mundo, a raíz del reciente ataque ocurrido en Manchester, y celebró los “avances significativos” hacia la paz en Gaza, en un llamado general a pacificar Oriente Medio. Estas declaraciones fueron pronunciadas el domingo por la mañana, antes del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

"En las últimas horas, en medio de la dramática situación en Oriente Medio, se han dado pasos significativos en las negociaciones de paz, que espero puedan pronto alcanzar el resultado esperado”, manifestó el papa León XIV.

Finalmente, el papa León XIV exhortó a los fieles a mantenerse unidos en oración para que “los esfuerzos en curso logren poner fin a la guerra y conduzcan a una paz justa y duradera”. Asimismo, instó a los responsables del conflicto a “comprometerse con un alto el fuego y liberar a los rehenes”.

El papa León XIV envía un mensaje de esperanza a los migrantes

Durante la misa del Jubileo de los Misioneros y Migrantes, el papa León XIV afirmó que los migrantes “no pueden ni deben enfrentar el estigma de la discriminación” al llegar a un lugar o a un puerto seguro.

“Hermanos y hermanas, esas embarcaciones que anhelan encontrar un puerto seguro donde amarrar, y esas miradas cargadas de angustia y esperanza que buscan una tierra firme donde arribar, no deben ni pueden enfrentarse a la indiferencia ni ser marcadas por el estigma de la discriminación”, expresó el pontífice en su homilía.

Finalmente, el pontífice afirmó que los migrantes deben ser acogidos en todo momento. Señaló que los mares y desiertos que han cruzado representan, según las Escrituras, espacios donde Dios se manifestó para salvar a su pueblo. Expresó su deseo de que puedan reconocer ese mismo rostro divino en las misioneras y misioneros con quienes se crucen en su camino.

El papa León XIV firma su primera exhortación apostólica Dilexi Te

El papa León XIV oficializó su primera exhortación apostólica, titulada Dilexi Te (“Te he amado”), durante una ceremonia realizada el 4 de octubre en el Vaticano, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís. El acto, celebrado en la Biblioteca privada del Palacio Apostólico, contó con la presencia del arzobispo Edgar Peña Parra, representante de la Secretaría de Estado, según informó Vatican News.

El documento papal destaca el amor a los pobres como mensaje central y será presentado públicamente el 9 de octubre de 2025. La conferencia contará con la participación de autoridades vaticanas como los cardenales Michael Czerny y Konrad Krajewski, además de representantes de órdenes religiosas comprometidas con la acción social y pastoral en diversas regiones del mundo.