Mundo

Sudamérica se convertiría en la mayor potencia petrolera del mundo, no solo con Venezuela: superaría al Medio Oriente

Sudamérica logró un incremento de 2 millones en producción de petróleo, esta mejora sitúa a la región como la de mayor crecimiento a nivel mundial.

Expertos aseguran que la región sudamericana tendrá un crecimiento de este sector hasta en un 30%. Foto: Difusión
Expertos aseguran que la región sudamericana tendrá un crecimiento de este sector hasta en un 30%. Foto: Difusión

Sudamérica pasará a producir unos 7,4 millones de barriles diarios de petróleo, a casi 9,6 millones, según la consultora internacional Rystard. Este incremento pronostica que la región podría convertirse en la mayor potencia petrolera del mundo, superando a Medio Oriente.

Esta materia prima, conocida como ‘oro negro’, es la principal fuente de energía y su distribución juega un papel fundamental en la economía de muchos países. En los últimos años, el boom productivo lo ha tomado Brasil y Argentina.

PUEDES VER: El régimen de Venezuela responde a Estados Unidos con un despliegue de buques de "mayor porte" sobre aguas del Caribe

lr.pe

¿Cómo Sudamérica lideraría la producción de petróleo el mundo?

Expertos aseguran que la región sudamericana tendrá un crecimiento de este sector hasta en un 30% entre el año 2024 y 2030, impulsado en su mayoría por la zona conocida como presal marino de Brasil, Guyana y Argentina.

Se espera que estos nuevos proyectos, junto con la contribución de Surinam, compensen ampliamente la disminución de los yacimientos regionales que ya han alcanzado su máxima capacidad de producción.

Sin embargo, no todo es positivo, por el lado de países como Colombia, Ecuador y Venezuela enfrentan perspectivas de disminución en su producción de este combustible fósil.

¿Cuál es el país que lidera la expansión de petróleo en Sudamérica?

Brasil batió el récord de producción de petróleo en junio del 2025. El país liderado por Lula da Silva extrajo casi cinco millones de barriles del 'oro negro' y gas. Esto se debe a su zona conocida como el presal, una formación geológica submarina formada por gruesas capas de roca salina, bajo las que se encuentran yacimientos de esta materia prima.

El crudo de Guyana se extrae de yacimientos ubicados en aguas profundas del bloque Stabroek, una vasta zona marítima de miles de kilómetros cuadrados. En esta área opera un consorcio encabezado por ExxonMobil, que gestiona una de las reservas de petróleo y gas más significativas a nivel mundial. Desde el descubrimiento de estos yacimientos en 2015, Guyana, un país de poco más de 800.000 habitantes, ha experimentado un auge petrolero sin precedentes en su historia.

