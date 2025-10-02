HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     
Mira EN VIVO Curwen en La República
Mira EN VIVO Curwen en La República     Mira EN VIVO Curwen en La República     Mira EN VIVO Curwen en La República     
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     
Mundo

Papa León XIV: "Quien dice estar en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte no es realmente provida"

El papa León XIV se pronunció sobre el aborto, tema polémico en la Iglesia católica y mostró la aparente contradicción a la hora definir lo que significa realmente ser "provida".

El papa León XIV habló sobre el aborto, tema polémico en la Iglesia católica.
El papa León XIV habló sobre el aborto, tema polémico en la Iglesia católica. | AFP

El papa León XIV habló por primera vez el aborto, un tema que genera gran debate dentro de la Iglesia católica de Estados Unidos. Su intervención subrayó la aparente contradicción que surge cuando se trata de definir lo que significa realmente ser "provida".

La consulta surgió debido a la decisión del cardenal Blase Cupich de otorgar un reconocimiento al senador demócrata Dick Durbin, quien, además de respaldar políticas a favor de los inmigrantes, también apoya el derecho al aborto.

PUEDES VER: Papa León XIV apoya plan de Trump para la paz en Gaza y pide a Hamás a aceptar la propuesta

lr.pe

Papa León XIV opina sobre el aborto

El papa, en primer lugar, pidió que se respetaran las opiniones de ambas partes, pero también señaló las contradicciones que surgen en estos temas. “Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte’ no es realmente provida”, expresó León XIV.

De manera similar, también criticó a algunos políticos estadounidenses en relación con su postura sobre la migración y el trato a los grupos vulnerables: “Quien dice ‘Estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en EEUU’, no sé si eso es ser provida”.

Es importante recordar que la doctrina de la Iglesia no solo rechaza el aborto, sino que también se opone firmemente a la pena de muerte, considerándola “inadmisible bajo cualquier circunstancia”. Asimismo, tanto los obispos de EE.UU. como el Vaticano han insistido en la necesidad de un trato humano hacia los migrantes, basándose en el mandato bíblico de “dar la bienvenida al extranjero”.

PUEDES VER: Papa León XIV descarta que Iglesia Católica promueva reformas sobre la comunidad LGBTQ+ y el matrimonio igualitario

lr.pe

La importancia de las enseñanzas de la iglesia para León XIV

El mensaje de papa León XIV está centrado en que la moral católica requiere una visión integral de la dignidad humana. Recalcó que es esencial tener en cuenta una variedad de temas que la Iglesia aborda, y señaló que la enseñanza de la Iglesia sobre cada uno de esos asuntos éticos es "muy clara".

Aunque reconoció no estar completamente informado sobre el galardón a Durbin, destacó la importancia de valorar los muchos años de servicio público del senador. Además, hizo un llamado a la reflexión ética y al diálogo respetuoso. “Necesitamos realmente analizar de cerca todas estas cuestiones éticas y encontrar el camino a seguir en esta iglesia”.

Por otro lado, la Casa Blanca, a través de la portavoz Karoline Leavitt, reaccionó a las declaraciones del Papa sobre el trato a los inmigrantes. Aseguró que la administración “rechazaría que haya un trato inhumano a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración” y enfatizó que están haciendo todo lo posible para aplicar las leyes “de la manera más humana posible”.

PUEDES VER: Papa León XIV designa a su sucesor en un cargo clave que ocupó en el Vaticano en su primer nombramiento oficial en Roma

lr.pe

Señaló Dick Durbin rechazó recibir reconocimiento de parte de cardenal

Pocas horas después de los comentarios de León XIV, el cardenal Cupich informó que el senador Dick Durbin había decidido rechazar el premio. Cupich expresó su preocupación por la polarización política en Estados Unidos, que ha dejado a los católicos sin un partido que los represente completamente, ya que ni los republicanos ni los demócratas abarcan toda la amplitud de las enseñanzas de la Iglesia.

El cardenal también defendió la decisión de reconocer a Durbin, resaltando su apoyo a la inmigración. Afirmó que la ceremonia podría haber sido una oportunidad para invitar a los católicos que defienden la dignidad de los no nacidos, los ancianos y los enfermos, a extender esa protección también a los inmigrantes.

Notas relacionadas
Papa León XIV apoya plan de Trump para la paz en Gaza y pide a Hamás a aceptar la propuesta

Papa León XIV apoya plan de Trump para la paz en Gaza y pide a Hamás a aceptar la propuesta

LEER MÁS
Papa León XIV espera que Hamás acepte el 'plan de paz' de EE.UU. para terminar guerra en Gaza

Papa León XIV espera que Hamás acepte el 'plan de paz' de EE.UU. para terminar guerra en Gaza

LEER MÁS
Papa León XIV acepta renuncia de obispo peruano tras denuncias de conducta sexuales inapropiadas

Papa León XIV acepta renuncia de obispo peruano tras denuncias de conducta sexuales inapropiadas

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

LEER MÁS
Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante invasiones militares: túneles, redes satelitales rusas, seguridad cubana y más

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante invasiones militares: túneles, redes satelitales rusas, seguridad cubana y más

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Mundo

Atentado contra sinagoga judía en Mánchester deja dos personas muertas y varias heridas: el atacante fue abatido

Venezuela adelanta la Navidad y promete celebraciones en “paz” en medio de tensiones con Estados Unidos

Israel declarará "terroristas" a quienes permanezcan en la Ciudad de Gaza y limitará su circulación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025