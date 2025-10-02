El papa León XIV habló por primera vez el aborto, un tema que genera gran debate dentro de la Iglesia católica de Estados Unidos. Su intervención subrayó la aparente contradicción que surge cuando se trata de definir lo que significa realmente ser "provida".

La consulta surgió debido a la decisión del cardenal Blase Cupich de otorgar un reconocimiento al senador demócrata Dick Durbin, quien, además de respaldar políticas a favor de los inmigrantes, también apoya el derecho al aborto.

Papa León XIV opina sobre el aborto

El papa, en primer lugar, pidió que se respetaran las opiniones de ambas partes, pero también señaló las contradicciones que surgen en estos temas. “Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte’ no es realmente provida”, expresó León XIV.

De manera similar, también criticó a algunos políticos estadounidenses en relación con su postura sobre la migración y el trato a los grupos vulnerables: “Quien dice ‘Estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en EEUU’, no sé si eso es ser provida”.

Es importante recordar que la doctrina de la Iglesia no solo rechaza el aborto, sino que también se opone firmemente a la pena de muerte, considerándola “inadmisible bajo cualquier circunstancia”. Asimismo, tanto los obispos de EE.UU. como el Vaticano han insistido en la necesidad de un trato humano hacia los migrantes, basándose en el mandato bíblico de “dar la bienvenida al extranjero”.

La importancia de las enseñanzas de la iglesia para León XIV

El mensaje de papa León XIV está centrado en que la moral católica requiere una visión integral de la dignidad humana. Recalcó que es esencial tener en cuenta una variedad de temas que la Iglesia aborda, y señaló que la enseñanza de la Iglesia sobre cada uno de esos asuntos éticos es "muy clara".

Aunque reconoció no estar completamente informado sobre el galardón a Durbin, destacó la importancia de valorar los muchos años de servicio público del senador. Además, hizo un llamado a la reflexión ética y al diálogo respetuoso. “Necesitamos realmente analizar de cerca todas estas cuestiones éticas y encontrar el camino a seguir en esta iglesia”.

Por otro lado, la Casa Blanca, a través de la portavoz Karoline Leavitt, reaccionó a las declaraciones del Papa sobre el trato a los inmigrantes. Aseguró que la administración “rechazaría que haya un trato inhumano a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración” y enfatizó que están haciendo todo lo posible para aplicar las leyes “de la manera más humana posible”.

Señaló Dick Durbin rechazó recibir reconocimiento de parte de cardenal

Pocas horas después de los comentarios de León XIV, el cardenal Cupich informó que el senador Dick Durbin había decidido rechazar el premio. Cupich expresó su preocupación por la polarización política en Estados Unidos, que ha dejado a los católicos sin un partido que los represente completamente, ya que ni los republicanos ni los demócratas abarcan toda la amplitud de las enseñanzas de la Iglesia.

El cardenal también defendió la decisión de reconocer a Durbin, resaltando su apoyo a la inmigración. Afirmó que la ceremonia podría haber sido una oportunidad para invitar a los católicos que defienden la dignidad de los no nacidos, los ancianos y los enfermos, a extender esa protección también a los inmigrantes.