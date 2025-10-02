HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Atentado contra sinagoga judía en Mánchester deja dos personas muertas y varias heridas: el atacante fue abatido

El atentado ocurrió en plena festividad de Yom Kippur, El agresor embistió a peatones y apuñaló a un hombre cerca del templo judío en Manchester.

Policías acordonan la sinagoga tras el ataque durante Yom Kippur. Foto: AFP
Policías acordonan la sinagoga tras el ataque durante Yom Kippur. Foto: AFP

La mañana de este jueves, un ataque frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de Mánchester, dejó dos personas muertas y al menos tres heridas de gravedad. El hecho ocurrió durante la festividad de Yom Kippur, considerada la más importante del calendario judío.

Según informó la Policía del Gran Mánchester, un vehículo arrolló a varios transeúntes en las inmediaciones de la sinagoga y, además, un hombre fue apuñalado. Minutos después, agentes armados dispararon contra el sospechoso y lo abatieron en el lugar.

PUEDES VER: Israel declarará "terroristas" a quienes permanezcan en la Ciudad de Gaza y limitará su circulación

lr.pe

¿Qué ocurrió durante la festividad de Yom Kippur en Mánchester?

Las fuerzas de seguridad recibieron la primera alerta a las 9:31 (hora local) de la mañana, cuando un testigo llamó para advertir que un coche había embestido a varias personas y que un hombre había sido atacado con un arma blanca. A las 9:38, policías armados abrieron fuego contra el presunto agresor y confirmaron su muerte en el sitio.

El Servicio de Ambulancias del Noroeste llegó a las 9:41 y atendió a las víctimas. Presentaban lesiones causadas tanto por arma blanca como por el impacto del vehículo. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a agentes que apuntaban a un hombre tendido en el suelo y a otra persona inmóvil, con rastros de sangre en la cabeza.

PUEDES VER: Israel deportará a activistas de la Flotilla Global Sumud a Europa tras intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza

lr.pe

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades tras el ataque?

La Policía del Gran Mánchester declaró un “suceso grave” a las 9:37 y activó la Operación Plato, un protocolo nacional que coordina a múltiples agencias ante ataques en curso. Las autoridades aclararon que la aplicación de este procedimiento no implica automáticamente la clasificación del hecho como acto terrorista.

El alcalde Andy Burnham dijo en BBC Radio Manchester que “no es un incidente en desarrollo o en curso” y que el sospechoso estaba muerto, lo que eliminaba un peligro inmediato. También pidió no especular en redes sociales y reconoció la preocupación existente en la comunidad judía de la ciudad tras lo ocurrido. Por su parte, el primer ministro Keir Starmer expresó desde Copenhague, Dinamarca, estar “horrorizado” por los hechos, acortó su viaje para presidir una reunión de emergencia en Londres y anunció el despliegue de medios policiales adicionales en sinagogas de todo Reino Unido.

