Mundo

Donald Trump amenaza con "destruir completamente" a Hamás si se niegan a ceder el poder en Gaza

En una entrevista para CNN, Donald Trump expresó que espera conocer pronto si Hamás está dispuesto a comprometerse con la paz en Gaza.

En una entrevista para CNN, Trump aseguró que espera una respuesta rápida de Hamás.
En una entrevista para CNN, Trump aseguró que espera una respuesta rápida de Hamás. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo al grupo terrorista Hamás que se enfrentará a una "destrucción completa" si se niega a ceder el poder y el control de Gaza. En una entrevista con CNN, aseguró que espera conocer pronto si Hamás está dispuesto a comprometerse con la paz en Oriente Medio.

En línea con esa postura, y según declaraciones de Trump, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respalda su visión amplia sobre las medidas para garantizar el cese al fuego en Gaza. “Sí a Bibi”, respondió el presidente estadounidense durante una entrevista con el reconocido canal de televisión.

