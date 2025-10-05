Donald Trump amenaza con "destruir completamente" a Hamás si se niegan a ceder el poder en Gaza

En una entrevista para CNN, Trump aseguró que espera una respuesta rápida de Hamás. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo al grupo terrorista Hamás que se enfrentará a una "destrucción completa" si se niega a ceder el poder y el control de Gaza. En una entrevista con CNN, aseguró que espera conocer pronto si Hamás está dispuesto a comprometerse con la paz en Oriente Medio.

En línea con esa postura, y según declaraciones de Trump, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respalda su visión amplia sobre las medidas para garantizar el cese al fuego en Gaza. “Sí a Bibi”, respondió el presidente estadounidense durante una entrevista con el reconocido canal de televisión.