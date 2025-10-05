HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza previo a encuentro indirecto con Israel en Egipto

Este domingo, negociadores de Hamás sostendrán conversaciones indirectas con una delegación de Israel, según informó AFP, que citó a una fuente anónima cercana.

Hamás sostendrá una reunión indirecta con Israel este domingo en Egipto.
Hamás sostendrá una reunión indirecta con Israel este domingo en Egipto. | Composición LR

El grupo islamista-palestino Hamás se mostró “muy interesado” en alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza, a dos días de cumplirse dos años desde el 7 de octubre, fecha en la que se inició el conflicto en la Franja, que ha dejado más de 65.000 muertos y ha provocado una destrucción casi total del territorio. El movimiento también instó a un intercambio “inmediato” de prisioneros con el país cuyo primer ministro es Benjamin Netanyahu.

Las declaraciones de un alto cargo de Hamás, cuya identidad se mantuvo en reserva, según la agencia AFP, se producen antes de una reunión entre el grupo y representantes de Israel en Egipto, luego de que ambas partes dieran luz verde al plan de paz propuesto por el expresidente estadounidense Donald Trump. Esta reunión será indirecta, es decir, se realizará mediante representantes o interlocutores especializados.

PUEDES VER: ¿Se acabó la guerra en Gaza? Esto deja la aceptación parcial de Hamás al acuerdo de paz planteado por Trump

lr.pe

Bombardeos en Gaza continúan pese al respaldo de Hamás e Israel al plan de Trump

Pese a los recientes pronunciamientos de Hamás e Israel en respaldo al plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, los ataques aéreos sobre la Ciudad de Gaza continuaron. Mahmud Basal, vocero de la Defensa Civil local, reportó que 57 civiles perdieron la vida durante los bombardeos de este sábado, 40 de ellos en el sector central del enclave palestino. Habitantes del lugar afirmaron que, en realidad, “Israel ha intensificado sus ofensivas” desde el anuncio del mandatario norteamericano.

Mahmud Al Ghazi, ciudadano de 39 años que vive en Gaza, exhortó a que las negociaciones avancen con mayor celeridad para detener lo que calificó como un “genocidio” en el enclave palestino. “¿Ahora quién va a frenar a Israel?”, expresó. Por otro lado, en contraste con los supuestos avances hacia la paz en Oriente Medio, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, afirmó que la ofensiva militar de su país ya ha desplazado a cerca de 900.000 palestinos.

PUEDES VER: EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

lr.pe

A dos años del inicio del conflicto, crecen las divisiones en torno al plan de paz de Trump

Este martes se cumplen dos años desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás en la Ciudad de Gaza. Pese a los múltiples intentos por alcanzar un alto el fuego, el acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump es, hasta el momento, el que más cerca ha estado de concretarse. No obstante, algunas disposiciones del plan han sido cuestionadas por las partes involucradas.

Hamás insiste en que debe conservar una voz en las decisiones sobre el futuro de Gaza. No obstante, la propuesta estadounidense establece que el grupo palestino y otras facciones "no tienen ningún papel en la administración del enclave", al tiempo que exige la liberación de los rehenes, el retiro gradual de las tropas israelíes y el desarme del movimiento islamista.

