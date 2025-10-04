La secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Trump, Kristi Noem, criticó la elección de Bad Bunny y afirmó que la NFL "no podrá dormir" tras su decisión. | Composición LR

La secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Trump, Kristi Noem, criticó la elección de Bad Bunny y afirmó que la NFL "no podrá dormir" tras su decisión. | Composición LR

Bad Bunny fue anunciado oficialmente como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de 2026, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El anuncio se realizó durante el partido entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys en Sunday Night Football.

Sin embargo, salieron los rumores en redes sociales sobre una supuesta cancelación de su presentación, ya que aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; es decir, MAGA, no estuvieron de acuerdo. Hasta el momento, ni el artista puertorriqueño ni la NFL han descartado el show, por lo que todo continúa como lo planeado.

¿Bad Bunny fue cancelado del Super Bowl por aliados de Trump?

Hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial que respalde la supuesta cancelación del show. Ni la NFL ni el propio Bad Bunny han emitido comunicados sobre una suspensión o cancelación del evento. El espectáculo continúa programado tal como fue anunciado por Apple Music y la liga.

Los rumores comenzaron después de que se difundiera una antigua entrevista del artista con la revista iD, en la que mencionó que evitó realizar presentaciones en Estados Unidos por temor a redadas migratorias del ICE. A partir de esas declaraciones, cuentas afines al movimiento MAGA (Make America Great Again) difundieron la versión de que su designación en el Super Bowl había sido revocada, algo que fue rápidamente desmentido por medios estadounidenses.

Kristi Noem a la NFL por elegir a Bad Bunny: "No podrá dormir"

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, criticó la elección del artista puertorriqueño y afirmó que la NFL "no podrá dormir por la noche" tras su decisión. En una entrevista con el presentador conservador Benny Johnson, aseguró que "son unos inútiles" y que "Estados Unidos se levantará con orgullo”" frente a figuras que, según ella, no comparten los valores del país.

Noem también confirmó que habrá presencia de agentes del ICE durante el evento deportivo. "El Departamento de Seguridad Nacional es responsable de mantenerlo seguro, así que tengo la obligación de asegurarme de que todos puedan disfrutar y salir del Super Bowl con tranquilidad", dijo. Agregó que "solo deberían asistir estadounidenses respetuosos de la ley que amen a este país".

MAGA acusó a la NFL de promover "agenda proinmigrante"

Aliados cercanos al expresidente Donald Trump arremetieron contra la NFL tras el anuncio de Bad Bunny como artista principal del entretiempo. Corey Lewandowski, exjefe de campaña de Trump, advirtió que “no hay ningún lugar donde se pueda ofrecer refugio a quienes están ilegalmente en el país, ni siquiera en el Super Bowl”. Añadió que, sin importar quién se presente, “si eres ilegal, te expulsan del país”.

Estas declaraciones fueron amplificadas por comentaristas conservadores e influencers del movimiento MAGA, quienes acusaron a la liga de promover “una agenda proinmigrante”. No obstante, la Casa Blanca desmintió los rumores, asegurando que no existe “ningún plan concreto” para desplegar operativos de ICE en el evento y reiteró que el espectáculo de Bad Bunny sigue en pie para febrero de 2026.