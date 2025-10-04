HOYSuscripcion LR Focus

EEUU: presentan demanda contra Donald Trump por subir tarifa de visa H-1B a 100.000 dólares

Una coalición de trabajadores en EE. UU. demandó al gobierno de Donald Trump por su nueva tarifa de 100.000 dólares para la visa H-1B, alegando que es ilegal y perjudica el crecimiento económico.

La mayoría de beneficiarios de las visas H1-B son de origen indio.
La mayoría de beneficiarios de las visas H1-B son de origen indio. | Foto: AFP

Una coalición de trabajadores en Estados Unidos presentó una demanda contra la nueva tarifa de 100.000 dólares que el gobierno de Donald Trump dispuso para la visa H-1B, utilizada para contratar a extranjeros altamente especializados.

El grupo, compuesto por trabajadores del sector salud, profesores universitarios y grupos religiosos, argumentó que la nueva tarifa es ilegal y obstaculizará una vía clave para la innovación y el crecimiento económico del país.

Piden que se bloquee decreto firmado por Donald Trump

"Sin una solución, los hospitales perderán personal médico, las iglesias perderán pastores, las aulas perderán maestros y las industrias en todo el país corren el riesgo de perder innovadores", advierte la coalición en un comunicado.

La demanda solicita al tribunal federal de San Francisco, ubicado en California, Estados Unidos, que se bloquee de inmediato el decreto que Donald Trump firmó el pasado 19 de septiembre de 2025.

La tarifa de 100.000 dólares dio a las empresas estadounidenses solo 36 horas de aviso antes de su entrada en vigor, lo que provocó caos y confusión sobre cómo funcionaría y a quién afectaría.

La tarifa forma parte de una decisión más amplia de la administración Donald Trump, que ha intensificado su campaña contra la inmigración desde su regreso a la Casa Blanca.

Donald Trump sostuvo que muchos se aprovechan de las visas H-1B

Sin embargo, hasta ahora, el presidente republicano no había puesto la mira a la visa H-1B, de la que depende en gran medida el sector tecnológico de Estados Unidos.

Donald Trump sostuvo que existe un abuso del sistema de visas H-1B para reemplazar a trabajadores estadounidenses con extranjeros dispuestos a trabajar por menos dinero.

En la actualidad, Estados Unidos otorga 85.000 visas H-1B al año mediante un sistema de lotería. India representa aproximadamente tres cuartas partes de los beneficiarios.

Empresarios tecnológicos han advertido sobre esta nueva tarifa, señalando que Estados Unidos no cuenta con suficiente talento local para cubrir vacantes cruciales en esa industria.

La visa H-1B fue creada para permitir a los empleadores contratar trabajadores extranjeros altamente especializados, como científicos, médicos, ingenieros, profesores o pastores.

