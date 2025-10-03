HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE.UU. critica envío de ayuda humanitaria de la Flotilla Global Sumud a Gaza: “Es una provocación deliberada”

El Departamento de Estado informó que dentro de los tripulantes de la Flotilla Global Sumud que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza había ciudadanos estadounidenses.

EE.UU. cuestiona envío de ayuda humanitaria de la Flotilla Global Sumud a Gaza.
EE.UU. cuestiona envío de ayuda humanitaria de la Flotilla Global Sumud a Gaza. | France 24

El Gobierno de Donald Trump calificó como una “provocación innecesaria y deliberada” la llegada de la flotilla Global Sumud a la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria, después de que las fuerzas israelíes interceptaran las embarcaciones la madrugada del jueves, cuando se encontraban cerca del enclave palestino.

A través del Departamento de Estado, se confirmó que entre las personas a bordo hay ciudadanos estadounidenses. La entidad también aseguró que se mantiene en constante monitoreo de la situación y que están comprometidos en brindar asistencia consular a quienes lo requieran.

PUEDES VER: Israel declarará "terroristas" a quienes permanezcan en la Ciudad de Gaza y limitará su circulación

lr.pe

EE.UU. cuestiona envío de ayuda humanitaria de la Flotilla Global Sumud a Gaza

Un portavoz del servicio diplomático de Estados Unidos señaló que es “una provocación deliberada e innecesaria” la travesía de la flotilla humanitaria Global Sumud hacia Gaza, según declaraciones entregadas a la agencia Europa Press. Esta postura surge tras la intervención del Ejército israelí, que detuvo temporalmente a las embarcaciones y a las personas a bordo.

Asimismo, el Departamento de Estado enfatizó que mantiene un compromiso firme con la protección de los ciudadanos estadounidenses y aseguró que se mantiene un seguimiento constante del caso: “Estamos siguiendo de cerca la situación”, indicó la institución.

En tanto, la cartera encabezada por Marco Rubio reafirmó como prioridad la aplicación del “plan del presidente Trump para poner fin a la guerra” en Gaza, y destacó que dicha propuesta fue recibida con consenso como una “oportunidad histórica” para establecer una paz duradera.

PUEDES VER: Hamás pide más tiempo para estudiar 'plan de paz' de Donald Trump para Gaza

lr.pe

Israel interceptó dos barcos de la Global Sumud Flotilla 

El miércoles 1 de octubre, las fuerzas israelíes interceptaron la flotilla Global Sumud, integrada por 45 embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza. La intervención se produjo luego de que las autoridades detectaran la proximidad de varios barcos no identificados, localizados a pocas millas náuticas de su posición.

A las 20:00 (hora peninsular española), el Ejército de Israel envió un comunicado a la tripulación de la flotilla, ordenando detener su avance y alegando que se aproximaban a una "zona de conflicto activo", según informó AFP. Además, advirtieron que serían responsables de cualquier consecuencia derivada de continuar la ruta.

PUEDES VER: Trump da ultimátum a Hamás: deberá aceptar plan de paz para Gaza en 4 días o será un "final muy triste"

lr.pe

Deportarán a activistas de la Flotilla Global Sumud a Europa

El último jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó que los activistas de la Flotilla Global Sumud (GSF) venían siendo trasladados a Israel, donde se les iniciarían los trámites para su deportación a Europa. Las autoridades aseguraron que los miembros de la flotilla se encuentran en buen estado de salud y bajo custodia.

La cancillería israelí compartió en la red X imágenes de los detenidos, indicando que su traslado se está realizando de manera segura y tranquila. Además, señaló que los activistas permanecerán en Israel hasta que se complete su repatriación.

Asimismo, a través de una publicación en redes sociales, la cancillería israelí hizo una ironía mencionando a la activista sueca Greta Thunberg, a quien señaló como parte de la flotilla. "Greta y sus amigos están sanos y salvos".

