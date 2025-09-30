HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump da ultimátum a Hamás: deberá aceptar plan de paz para Gaza en 4 días o sino será un "final muy triste"

El plan de paz de Trump para Gaza propone 20 puntos que contemplan reconstrucción, liberación de presos palestinos e intervención internacional, mientras Hamás evalúa su respuesta a mediadores árabes.

Donald Trump advirtió a Hamás que tiene "tres o cuatro días" para aceptar el plan de paz propuesto para Gaza, respaldado por los países árabes y musulmanes. Foto: composición LR/AFP
Donald Trump advirtió a Hamás que tiene "tres o cuatro días" para aceptar el plan de paz propuesto para Gaza, respaldado por los países árabes y musulmanes. Foto: composición LR/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó al grupo Hamás que tienen "tres o 4 días" para aceptar el plan de paz en Gaza que presentó el último lunes junto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. “Vamos a estar unos tres o cuatro días. Veremos cómo va. Todos los países árabes se han inscrito. Todos los países musulmanes se han inscrito. Israel se ha inscrito”, afirmó Trump a los medios al salir de la Casa Blanca.

Al ser consultado sobre el cronograma, Trump advirtió que si Hamás no acepta el acuerdo, el resultado será un “final muy triste”. La propuesta de 20 puntos, que según Trump acerca el fin de la guerra en Gaza más que nunca, aún requiere la aprobación de Hamás, grupo que ha rechazado previamente varias de las disposiciones incluidas en el plan.

PUEDES VER: China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

lr.pe

Hamás se inclina a aceptar el plan de paz de Trump

Hamás parece estar dispuesta a aceptar el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, según informó CBS News. Una fuente cercana al proceso indicó que el grupo presentará su respuesta a los mediadores egipcios y cataríes este miércoles. Los representantes de Hamás ya habrían recibido una copia de la propuesta de 20 puntos tras su presentación por Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que contempla la reconstrucción de Gaza y la devolución de todos los rehenes dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación del acuerdo por Israel.

El Gobierno de Qatar, uno de los mediadores, señaló que Hamás estudiará la propuesta “de forma responsable”, aunque aún es pronto para anticipar una respuesta definitiva. El plan ya cuenta con el respaldo de Netanyahu, que rechazó la creación de un Estado palestino y mantendría tropas en gran parte de Gaza, mientras que la comunidad internacional ve con buenos ojos la propuesta, que busca desmilitarizar el enclave, reconstruir infraestructuras y garantizar la devolución de los rehenes. Las negociaciones continuarán en los próximos días con la mediación de Egipto, Qatar y Turquía.

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

lr.pe

¿Qué implica el plan de paz para Gaza de Donald Trump?

La Casa Blanca presentó un plan de 20 puntos para poner fin a casi dos años de guerra en Gaza, liberar a los rehenes retenidos por Hamás y definir el futuro del enclave palestino. La propuesta fue respaldada con cautela por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y busca que Gaza se convierta en una zona libre de terrorismo, con la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la devolución de todos los rehenes en un plazo de 72 horas tras la aceptación del acuerdo. Además, Israel liberaría a 250 presos con cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023, mientras que los miembros de Hamás que acepten la coexistencia pacífica y entreguen sus armas recibirían amnistía.

El plan contempla la reconstrucción de Gaza bajo la supervisión de un comité palestino tecnocrático y apolítico, apoyado por un organismo internacional llamado “Junta de la Paz”, presidido por Donald Trump y con la participación de figuras internacionales como Tony Blair. Se enviará asistencia humanitaria inmediata, se rehabilitarán infraestructuras, hospitales y carreteras, y se creará un plan económico y una zona económica especial para revitalizar el enclave. Hamás y otras facciones deberán renunciar a cualquier participación en la gobernanza y su infraestructura militar será destruida bajo supervisión internacional.

Además, se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización temporal para apoyar a las fuerzas policiales palestinas y asegurar las fronteras con Israel y Egipto, garantizando que Israel no ocupe ni anexe Gaza. El plan también promueve el diálogo interreligioso y la coexistencia pacífica, y establece un marco para que la Autoridad Palestina implemente reformas. A medida que avance la reurbanización y la estabilización, se podrían sentar las bases para la autodeterminación y la eventual creación de un Estado palestino, mientras Estados Unidos facilita el diálogo político entre ambas partes para asegurar una coexistencia próspera.

