Israel interceptó dos barcos de la Global Sumud Flotilla que se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria

Muchas de las transmisiones en vivo de los barcos que participan en la Flotilla Sumud han sido cortadas debido a que presuntos barcos israelíes. Foto: GSF

Las fuerzas israelíes interceptaron este miércoles la flotilla denominada Global Sumud, compuesta por 45 embarcaciones con suministros humanitarios destinados a la Franja de Gaza. La operación ocurrió poco después de que las autoridades israelíes advirtieran sobre la presencia de varios barcos sin identificar, a solo unas millas náuticas de su posición.

A las 20:00 horas (hora peninsular española), el Ejército de Israel envió un comunicado a la tripulación de la flotilla, ordenando detener su avance y alegando que se aproximaban a una "zona de conflicto activo", según informó AFP. Además, advirtieron que serían responsables de cualquier consecuencia derivada de continuar la ruta.

Según informó Al Jazeera, la Global Sumud Flotilla advirtió a través de sus canales oficiales que “los barcos de la misión están siendo interceptados ilegalmente” y que se han quedado sin comunicación visual, ya que las cámaras a bordo han dejado de funcionar. Además, el comunicado indicó que aún se está trabajando para confirmar la seguridad y el estado de todos los tripulantes.

Información en desarrollo