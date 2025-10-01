Israel interceptó dos barcos de la Global Sumud Flotilla que se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria
Los activistas a bordo de la flotilla, que cuenta con cerca de 45 barcos y en la que viajan, entre otros, el activista brasileño Thiago Ávila y la sueca Greta Thunberg, explicaron que están "rodeados por barcos de guerra israelíes".
- Peruano es condenado en EE.UU. a 80 meses de prisión por fraude contra inmigrantes: deberá pagar más de US$3 millones
- Las 5 mejores universidades de América Latina y el Caribe, según nuevo QS World University Rankings 2026: Chile sube al primer lugar
Las fuerzas israelíes interceptaron este miércoles la flotilla denominada Global Sumud, compuesta por 45 embarcaciones con suministros humanitarios destinados a la Franja de Gaza. La operación ocurrió poco después de que las autoridades israelíes advirtieran sobre la presencia de varios barcos sin identificar, a solo unas millas náuticas de su posición.
A las 20:00 horas (hora peninsular española), el Ejército de Israel envió un comunicado a la tripulación de la flotilla, ordenando detener su avance y alegando que se aproximaban a una "zona de conflicto activo", según informó AFP. Además, advirtieron que serían responsables de cualquier consecuencia derivada de continuar la ruta.
Según informó Al Jazeera, la Global Sumud Flotilla advirtió a través de sus canales oficiales que “los barcos de la misión están siendo interceptados ilegalmente” y que se han quedado sin comunicación visual, ya que las cámaras a bordo han dejado de funcionar. Además, el comunicado indicó que aún se está trabajando para confirmar la seguridad y el estado de todos los tripulantes.
PUEDES VER: Estados Unidos en crisis por cierre de gobierno que podría agravar desempleo y amenazar la estabilidad económica
Información en desarrollo