Mundo

Israel interceptó dos barcos de la Global Sumud Flotilla que se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria

Los activistas a bordo de la flotilla, que cuenta con cerca de 45 barcos y en la que viajan, entre otros, el activista brasileño Thiago Ávila y la sueca Greta Thunberg, explicaron que están "rodeados por barcos de guerra israelíes".

Muchas de las transmisiones en vivo de los barcos que participan en la Flotilla Sumud han sido cortadas debido a que presuntos barcos israelíes. Foto: GSF
Muchas de las transmisiones en vivo de los barcos que participan en la Flotilla Sumud han sido cortadas debido a que presuntos barcos israelíes. Foto: GSF

Las fuerzas israelíes interceptaron este miércoles la flotilla denominada Global Sumud, compuesta por 45 embarcaciones con suministros humanitarios destinados a la Franja de Gaza. La operación ocurrió poco después de que las autoridades israelíes advirtieran sobre la presencia de varios barcos sin identificar, a solo unas millas náuticas de su posición.

A las 20:00 horas (hora peninsular española), el Ejército de Israel envió un comunicado a la tripulación de la flotilla, ordenando detener su avance y alegando que se aproximaban a una "zona de conflicto activo", según informó AFP. Además, advirtieron que serían responsables de cualquier consecuencia derivada de continuar la ruta.

Según informó Al Jazeera, la Global Sumud Flotilla advirtió a través de sus canales oficiales que “los barcos de la misión están siendo interceptados ilegalmente” y que se han quedado sin comunicación visual, ya que las cámaras a bordo han dejado de funcionar. Además, el comunicado indicó que aún se está trabajando para confirmar la seguridad y el estado de todos los tripulantes.

Estados Unidos en crisis por cierre de gobierno que podría agravar desempleo y amenazar la estabilidad económica

lr.pe

Información en desarrollo

