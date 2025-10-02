HOYSuscripcion LR Focus

Alexia Barnechea anuncia su compromiso a distancia con joven recién egresado de universidad: “Dije que sí”

La actriz Alexia Barnechea oficializó a su pareja, con quien mantendrá una complicada relación a distancia, pues los separan casi 6,757 kilómetros. 

Alexia Barnechea radica en Estados Unidos y su pareja en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Alexia Barnechea reveló su compromiso con Mauricio Duthurburu Peñas, un joven empresario que egresó hace pocos meses de una conocida universidad. La influencer, actriz y productora de cine destacó que la relación será a distancia, pues actualmente reside en Los Ángeles, Estados Unidos, donde sigue estudios actorales, mientras su pareja permanece en Perú supervisando sus negocios.

La exactriz de ‘De vuelta al barrio’ oficializó su romance compartiendo emotivas fotografías junto a Mauricio, tomadas durante su último encuentro en Lima con motivo de la promoción de la película ‘My storilof de Benjadoes’, en la que Barnechea, con tan solo 20 años, figura como productora.

Alexia Barnechea participó anteriormente en la serie de América TV, 'De vuelta al barrio'. Foto: Instagram.

Actriz Alexia Barnechea habla de su gran reto de producir una película a los 20 años: "Ha sido un proceso difícil"

Alexia Barnechea anuncia su compromiso con emotivo mensaje

La influencer Alexia Barnechea compartió un conmovedor mensaje en el que anunció su compromiso con Mauricio Duthurburu Peñas y confirmó que su relación será a distancia, pues los separan 6, 757 kilómetros de distancia.

“Dije que sí…a tener una relación a distancia y a la vez a no soltar nuestros sueños. Yo estudiando en Los Ángeles y él a más de 6,757 kilómetros (en Perú). Que lindo fue verte de nuevo M”, escribió la influencer y modelo en Instagram, donde suma más de 850 mil seguidores.

La publicación, acompañada de tiernas fotografías de ambos, está a punto de superar los 60 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios que celebran la valentía de la joven actriz al apostar por el amor pese a la distancia.

Ale Barnechea niega pelea con Francisca Aronsson: "Nosotras siempre fuimos amigas"

Alexia Barnechea confiesa que en Estados Unidos le pedían no decir que es peruana

Alexia Barnechea tomó la difícil decisión de alejarse de su familia para radicar en Estados Unidos, donde estudia en la escuela de actuación ‘Art of Acting Studio’ con el objetivo de cumplir su sueño de convertirse en actriz.

Sin embargo, durante una reunión con productores, según contó, le sugirieron que ocultará su nacionalidad y que “no diga que es peruana para que la contraten más”. "Siento que nos pone en una situación un poquito más difícil, donde tenemos que trabajar un poquito más para llegar a nuestra meta y cualquiera que sea el ámbito laboral. Gracias a Dios tenemos a muchas personas que sí lo han logrado”, declaró en conversación La República

Actriz Alexia Barnechea habla de su gran reto de producir una película a los 20 años: "Ha sido un proceso difícil"

Ale Barnechea niega pelea con Francisca Aronsson: "Nosotras siempre fuimos amigas"

Alexia Barnechea revela que en EE. UU. le sugirieron que no diga que es peruana para que la contraten más

