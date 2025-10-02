Israel declarará "terroristas" a quienes permanezcan en la Ciudad de Gaza y limitará su circulación

Israel confirmó, a través de su ministro de Defensa, Israel Katz, que declarará "terroristas" a los residentes que decidan permanecer en la ciudad de Gaza y no se desplacen hacia el sur por la carretera Al Rashid —ruta utilizada como corredor humanitario durante el conflicto con Hamás—. Katz aseguró que no se permitirá la libre circulación por esa vía y que se procederá con el aislamiento de la capital del enclave costero. Con el cierre simultáneo de la carretera Salah al Din, se interrumpen todos los accesos hacia el norte gazatí, tanto para personas como para vehículos.

Según declaraciones recogidas por medios israelíes, Israel Katz añadió que el Ejército ha tomado la parte occidental del corredor Netzarim, ubicado en el extremo sur de la capital. Afirmó también que todas las personas que se dirijan hacia el sur "se verán obligadas" a pasar por puestos de control militares. Esta operación representa la más reciente incursión de las fuerzas israelíes en Gaza, después de la realizada el 16 de septiembre, cuando una ofensiva terrestre forzó la salida de más de un millón de personas. Desde entonces, los ataques se han intensificado y han dejado decenas de muertes, incluidas víctimas civiles.

Israel afirma haber eliminado a 20 miembros de Hamás en agosto, entre ellos a implicados en el ataque del 7 de octubre

El domingo 14 de septiembre, el Ejército israelí informó que, durante agosto, mató a 20 personas vinculadas a "organizaciones terroristas que operan en la Franja", entre ellas seis implicadas en el ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamás en territorio israelí. Desde inicios de ese mes, los bombardeos sobre Gaza se intensificaron con el objetivo de rescatar a los rehenes que aún permanecen en la zona y, posteriormente, desarticular a la milicia islamista.

Yousef Mahmoud Mohammad Jummaa, identificado por Israel como uno de los miembros de Hamás que se infiltraron en la comunidad israelí de Alumim —un kibutz cercano a la Franja—, figura entre los 20 fallecidos confirmados por el Ejército. Según fuentes vinculadas al gobierno israelí, "planeó y ejecutó ataques contra el Estado de Israel y las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel durante la guerra", en un argumento que se presenta como justificación para su muerte.

Gaza registra 77 muertos y 222 heridos entre el miércoles y el jueves

El Ministerio de Sanidad en Gaza informó que, entre el miércoles y el jueves de esta semana, se confirmaron 77 muertes y 222 personas resultaron heridas a causa de los ataques israelíes en la Franja. Además, la institución advirtió que varias víctimas aún permanecen bajo los escombros y en las calles, debido a que los equipos de defensa civil no pueden acceder, en la mayoría de los casos, a las zonas afectadas.

Con estas cifras, el balance de pérdidas humanas desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, asciende a más de 66.000 fallecidos y más de 168.000 heridos. Lamentablemente, se prevé que estos números continúen en aumento con el paso de los días.