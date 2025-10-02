La activista Greta Thunberg fueron una de las personas interceptadas por las fuerzas israelíes. | Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel

Este jueves 2 de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó que los activistas de la Flotilla Global Sumud (GSF) están siendo trasladados a Israel, donde se les iniciarán los trámites para su deportación a Europa. Las autoridades aseguraron que los miembros de la flotilla se encuentran en buen estado de salud y bajo custodia.

La cancillería israelí compartió en la red X imágenes de los detenidos, indicando que su traslado se está realizando de manera segura y tranquila. Además, señaló que los activistas permanecerán en Israel hasta que se complete su repatriación

Israel interceptó barcos de la Global Sumud Flotilla que se dirigían a Gaza

El día de ayer, las fuerzas israelíes interceptaron la flotilla Global Sumud, que estaba formada por 45 barcos cargados con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. La intervención se produjo poco después de que las autoridades israelíes alertaran sobre la proximidad de varios barcos no identificados, que se encontraban a solo unas millas de distancia.

A las 20:00 (hora peninsular española), el Ejército de Israel envió un comunicado a la tripulación de la flotilla, ordenando detener su avance y alegando que se aproximaban a una "zona de conflicto activo", según informó AFP. Además, advirtieron que serían responsables de cualquier consecuencia derivada de continuar la ruta.

La GSF denuncia abusos por parte de las fuerzas israelíes

La GSF denunció que las fuerzas israelíes abordaron los barcos en aguas internacionales, interrumpieron las transmisiones en vivo y las comunicaciones, y usaron cañones de agua contra algunas embarcaciones. Describió la operación como un “ataque ilegal contra activistas humanitarios desarmados” y pidió a la comunidad internacional que actúe para asegurar la seguridad y liberación inmediata de los detenidos.

La interceptación de varias embarcaciones de la flotilla provocó protestas en varias ciudades. Hubo concentraciones en lugares como Barcelona, Atenas, Bruselas, Berlín, Nápoles y Roma, además de movilizaciones en Túnez y Turquía. En tanto, en Bruselas, Berlín y Atenas, las protestas se centraron frente a edificios gubernamentales.

Israel defiende interceptación de la flotilla de la Global Sumud

El Ministerio de Exteriores de Israel defendió la interceptación de la flotilla Global Sumud, asegurando que los pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí y que están "sanos y salvos". En una publicación en redes sociales, la cancillería israelí hizo una ironía mencionando a la activista sueca Greta Thunberg, a quien señaló como parte de la flotilla. "Greta y sus amigos están sanos y salvos".

La intervención naval se dio después de varias advertencias por radio de la Marina israelí, que instó a los barcos a cambiar de rumbo y recordó que la ayuda humanitaria hacia Gaza debía entregarse "a través de los canales establecidos".

Por otra parte, en cuanto a la deportación de los activistas detenidos, se espera que el proceso dure varios días. Una vez completados los trámites administrativos, las autoridades israelíes repatriarán a los pasajeros a sus países de origen en Europa.