Hamás pide más tiempo para estudiar 'plan de paz' de Donald Trump para Gaza

Tras presentar su 'plan de paz', Donald Trump dio a Hamás un últimatum de 3 o 4 días para aceptarlo. | Foto: AFP

Tras presentar su 'plan de paz', Donald Trump dio a Hamás un últimatum de 3 o 4 días para aceptarlo. | Foto: AFP

Hamás necesita más tiempo para estudiar el 'plan de paz' para Gaza presentado por Donald Trump y respaldado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó un dirigente del movimiento islamista palestino.

El presidente de Estados Unidos dio a Hamás un ultimátum de "tres o cuatro días" para aceptar su propuesta que busca poner fin a casi dos años de guerra en el territorio palestino.

"Hamás sigue en consultas sobre el plan de Donald Trump e informó a los mediadores de que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo", declaró este dirigente palestino que prefirió mantenerse anónimo.

El plan esbozado por Donald Trump contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza.

Respaldado por varios países árabes y occidentales, el 'plan de paz' presenta algunas incógnitas, como el calendario de la retirada israelí o la modalidad del desarme de Hamás.

Mohamad Nazal, miembro del comité político de Hamás, afirmó mediante un comunicado que el plan presenta puntos que preocupan.

"Estamos en contacto con los mediadores y con las partes árabes e islámicas, y nos tomamos muy en serio alcanzar un acuerdo. Pronto anunciaremos nuestra posición", comentó Nazal.

Dos opiniones dentro de Hamás

En medio de la expectativa sobre la respuesta de Hamás, Hugh Lovatt, investigador del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, dijo que Qatar puede presionar al movimiento islamista palestino.

Sin embargo, en última instancia, no se trata solo de convencer a los líderes de Hamás en Doha, sino también a los líderes en Gaza y a los miembros y combatientes de Hamás en Gaza.

Una fuente palestina cercana a la cúpula de Hamás dijo que el grupo desea enmendar alguna de las cláusulas como el desarme y la expulsión de los dirigentes de Hamás y las facciones.

Los líderes del movimiento en el poder en Gaza también quieren garantías internacionales de una retirada completa de Israel de la Franja de Gaza y de que no habrá intentos de asesinato contra ellos dentro o fuera del territorio.

Otra fuente cercana a las negociaciones explicó que existen dos opiniones dentro de Hamás. "La primera respalda la aprobación incondicional, dado que la prioridad es un alto el fuego bajo las garantías de Trump", señaló Lovatt

"La segunda tiene importantes reservas hacia algunas cláusulas clave, rechaza el desarme y la expulsión de cualquier palestino de Gaza. Se decantan por una aprobación condicional con aclaraciones que reflejen las demandas de Hamás y de las facciones de la resistencia", añadió.

La guerra estalló con el asalto sin precedentes de Hamás en el sur de Israel, que resultó en la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según datos oficiales israelíes.

La ofensiva de represalia israelí mató al menos a 66.225 personas, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables.