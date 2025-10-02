HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump amenaza con eliminar agencias federales tras el cierre de gobierno en Estados Unidos

Las amenazas de Trump, difundidas a través de Truth Social, se produjeron luego de que el Senado de EE. UU. rechazara dos propuestas presupuestarias destinadas a levantar el cierre parcial del Gobierno.

Trump amenazó con cerrar agencias federales "democratas".
Trump amenazó con cerrar agencias federales "democratas". | Composición LR

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó este jueves con eliminar agencias federales que, según dijo, “están bajo control demócrata”, tras el cierre de Gobierno provocado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Senado para prolongar el gasto público hasta el 21 de noviembre. Como consecuencia, las actividades administrativas de la Casa Blanca permanecerán suspendidas al menos hasta el viernes, debido al receso de la Cámara Alta.

En una publicación en Truth Social, la red social que dirige Donald Trump, el mandatario anunció una reunión con Russ Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, en la que calificó de "inminentes" los despidos masivos de funcionarios públicos y advirtió que podrían concretarse en un plazo de "dos días".

Aunque no especificó cuáles, Trump calificó a las agencias vinculadas al Partido Demócrata como "una estafa". También acusó a los demócratas de ser los “artífices” del cierre de operaciones en la Administración Central. "No puedo creer que les hayan dado esta oportunidad sin precedentes", afirmó en referencia a los esfuerzos por "adelgazar" el Gobierno federal.

PUEDES VER: Venezuela adelanta la Navidad y promete celebraciones en “paz” en medio de tensiones con Estados Unidos

lr.pe

Trump arremete contra congresistas y senadores en EE. UU.

En medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno de EE. UU., Donald Trump envió un mensaje dirigido a Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, y a Chuck Schumer, jefe de la bancada demócrata en el Senado.

Con tono sarcástico, Trump afirmó: "No son personas estúpidas, así que tal vez esta sea su manera de querer, silenciosa y rápidamente, QUE AMÉRICA SEA GRANDE OTRA VEZ", escribió en mayúsculas.

PUEDES VER: Javier Milei autoriza por decreto ingreso de tropas de Estados Unidos a Argentina para realizar ejercicios militares

lr.pe

Cierre parcial del Gobierno de EE. UU. inicia sin contratiempos

Este miércoles, el Gobierno de Estados Unidos cerró el año fiscal sin contratiempos, aunque con la prolongación provisional de los presupuestos. La medida implica que cientos de miles de empleados deban dejar de trabajar y perciban sus sueldos de manera parcial. Otros, en cambio, deben continuar acudiendo a sus puestos sin recibir pago.

Para revertir la situación, los republicanos necesitan 60 votos afirmativos en el Senado. La cámara volverá a reunirse el viernes, en un contexto marcado por la última votación, en la que tres demócratas rompieron filas y se unieron a la mayoría republicana. Así, la posibilidad de alcanzar un consenso parece cada vez más cercana.

Papa León XIV apoya plan de Trump para la paz en Gaza y pide a Hamás a aceptar la propuesta

¿Qué áreas del gobierno de Estados Unidos no se cerraron y cómo funcionarán las principales agencias durante el paro?

EE.UU. ofrece garantías de seguridad a Qatar tras el ataque de Israel en Doha que dejó 6 muertos

Últimas noticias sobre el dólar BCV

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

El hombre que hizo el ayuno más largo de la historia durante 382 días y la verdad que quedó documentada sobre los límites del cuerpo humano

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera al pollo a la brasa de Perú, según ranking de Taste Atlas 2025

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

