Donald Trump amenaza con eliminar agencias federales tras el cierre de gobierno en Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó este jueves con eliminar agencias federales que, según dijo, “están bajo control demócrata”, tras el cierre de Gobierno provocado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Senado para prolongar el gasto público hasta el 21 de noviembre. Como consecuencia, las actividades administrativas de la Casa Blanca permanecerán suspendidas al menos hasta el viernes, debido al receso de la Cámara Alta.

En una publicación en Truth Social, la red social que dirige Donald Trump, el mandatario anunció una reunión con Russ Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, en la que calificó de "inminentes" los despidos masivos de funcionarios públicos y advirtió que podrían concretarse en un plazo de "dos días".

Aunque no especificó cuáles, Trump calificó a las agencias vinculadas al Partido Demócrata como "una estafa". También acusó a los demócratas de ser los “artífices” del cierre de operaciones en la Administración Central. "No puedo creer que les hayan dado esta oportunidad sin precedentes", afirmó en referencia a los esfuerzos por "adelgazar" el Gobierno federal.

Trump arremete contra congresistas y senadores en EE. UU.

En medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno de EE. UU., Donald Trump envió un mensaje dirigido a Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, y a Chuck Schumer, jefe de la bancada demócrata en el Senado.

Con tono sarcástico, Trump afirmó: "No son personas estúpidas, así que tal vez esta sea su manera de querer, silenciosa y rápidamente, QUE AMÉRICA SEA GRANDE OTRA VEZ", escribió en mayúsculas.

Cierre parcial del Gobierno de EE. UU. inicia sin contratiempos

Este miércoles, el Gobierno de Estados Unidos cerró el año fiscal sin contratiempos, aunque con la prolongación provisional de los presupuestos. La medida implica que cientos de miles de empleados deban dejar de trabajar y perciban sus sueldos de manera parcial. Otros, en cambio, deben continuar acudiendo a sus puestos sin recibir pago.

Para revertir la situación, los republicanos necesitan 60 votos afirmativos en el Senado. La cámara volverá a reunirse el viernes, en un contexto marcado por la última votación, en la que tres demócratas rompieron filas y se unieron a la mayoría republicana. Así, la posibilidad de alcanzar un consenso parece cada vez más cercana.