Donald Trump envió dos submarinos nucleares frente a las costas de Rusia tras sentirse amenazado

Donald Trump envió dos submarinos nucleares frente a las costas de Rusia, luego de asegurar que "Rusia los amenazó un poco recientemente". La declaración fue realizada durante una reunión con generales en Quantico, Virginia. Fiel a su estilo, Trump también catalogó al submarino nuclear como "el arma más letal jamás creada".

"Solo por precaución, enviamos uno o dos submarinos hacia la costa de Rusia", resaltó Trump, quien afirmó ante cientos de generales y altos mandos de diversas partes del mundo que las naves submarinas están "al acecho" y que "seguro habrá la necesidad de usarlas".

Trump asegura que EE. UU. supera a Rusia y China en fuerza y armas nucleares

Donald Trump aseguró, durante una congregación de generales en Virginia, que Estados Unidos está "25 años por delante" de Rusia y China en tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares. No obstante, advirtió que Moscú y Pekín, aunque actualmente "están por debajo en materia nuclear", podrían alcanzar la paridad con Washington en los próximos años.

"Tenemos aparatos avanzados que no pueden ser detectados, ni desde el aire ni bajo el agua", aseguró Trump en una reunión convocada por su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Estados Unidos busca el "más alto estándar masculino" en el Ejército

Durante la reunión de generales en Quantico, Virginia, el secretario Pete Hegseth anunció que implementará nuevas directivas en el Pentágono —actualmente denominado Departamento de Guerra— con el objetivo de restaurar lo que calificó como "el más alto estándar masculino" en el Ejército estadounidense, mediante exigencias físicas destinadas a evitar la presencia de soldados "con sobrepeso" y "con barba".

La reunión, calificada como inédita, se realizó en una base del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, en medio de una creciente alarma por la posibilidad de nuevas purgas en el Pentágono. Durante el encuentro, se insinuó que algunos ascensos dentro de la cúpula militar habrían sido otorgados por motivos ajenos al mérito profesional, entre ellos "la raza, las cuotas de género y los logros históricos".