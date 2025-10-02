HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     
Mundo

Venezuela adelanta la Navidad y promete celebraciones en “paz” en medio de tensiones con Estados Unidos

El presidente Nicolás Maduro señaló que el adelanto de la Navidad en Venezuela tiene efectos en la economía y la cultura del país.

Venezuela adelantó la Navidad este 1 de octubre y prometió celebraciones en “paz”.
Venezuela adelantó la Navidad este 1 de octubre y prometió celebraciones en “paz”. | EFE

Las autoridades de Venezuela encendieron oficialmente, la noche del último miércoles, unas anticipadas celebraciones navideñas y aseguraron que estas se realizarán "en paz", a pesar de la tensión con Estados Unidos por el despliegue militar que este país mantiene en el mar Caribe para, según Washington, combatir el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana.

Cientos de personas asistieron a un acto oficialista en la plaza Bolívar de Caracas, algunas vestidas con trajes navideños o portando luces de bengala. Frente al escenario se ubicaron autoridades y músicos.

PUEDES VER: Asesores de Trump presionan para derrocar a Maduro y trazan opciones militares y políticas con la oposición, según NYT

lr.pe

Nicolás Maduro defiende adelanto de la Navidad en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió anticipar nuevamente la celebración de la Navidad, una costumbre que ha mantenido desde que asumió el poder en el año 2013. Según explicó, esta medida ha tenido efectos positivos en distintos ámbitos, “para la economía, para la cultura” y “para la alegría” del país.

Asimismo, durante un evento realizado este miércoles, Maduro declaró que “Venezuela huele a Navidad a partir de este 1 de octubre”, y presentó esta iniciativa como una costumbre del oficialismo que busca proteger lo que calificó como el “derecho sagrado a la felicidad”.

En la actividad también estuvo presente Nahum Fernández, jefe de Gobierno del Distrito Capital, quien informó que, junto al Ministerio de Cultura, se desarrollará una programación de actividades culturales que será dada a conocer progresivamente.

PUEDES VER: Maduro exige a la fuerza militar de Venezuela "que la patria sea intocable" ante amenazas de Estados Unidos

lr.pe

Venezuela adelanta celebraciones navideñas

Con entusiasmo y entre aplausos, los presentes llevaron a cabo una cuenta regresiva para iluminar la plaza Bolívar, situada en el centro histórico de Caracas. La encargada de activar el encendido fue la alcaldesa oficialista Carmen Meléndez, quien aprovechó la ocasión para compartir un mensaje de "feliz inicio de la Navidad”.

“Desde aquí, desde la plaza Bolívar, (enviamos) un saludo a nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, que nos está viendo. ¡Que se escuche ese grito de felicidad de todo el pueblo de Caracas!”, señaló durante el evento.

PUEDES VER: Maduro en problemas: EE.UU. estaría preparando ataques militares contra narcotraficantes dentro de Venezuela, según NBC

lr.pe

Celebraciones por Navidad en medio de tensiones

Simultáneamente, los vecinos de Petare, la favela más grande de Venezuela, se unieron a las celebraciones por Navidad frente a un puesto de la Guardia del Pueblo. Allí, compartieron refrigerios, distribuyeron bengalas y gorros navideños, especialmente entre los más pequeños.

El mayor Jhoan Manuel Olages, comandante de la Unidad de Articulación Social de la Guardia del Pueblo en Petare, comentó a EFE que, siguiendo las órdenes del presidente Maduro, están celebrando el comienzo de la Navidad “en perfecta fusión popular-militar-policial”

Diana Romero, directora de la organización Una Sonrisa, Una Esperanza, también expresó su apoyo a la decisión de adelantar las festividades. Según Romero, esta medida permite a los venezolanos “olvidarse de todo eso que les genera incertidumbre”, en referencia a la presencia de la flota naval estadounidense en el Caribe, que el Gobierno venezolano considera una amenaza para su soberanía.

Notas relacionadas
Dólar BCV y paralelo hoy, jueves 2 de octubre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy, jueves 2 de octubre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Asesores de Trump presionan para derrocar a Maduro y trazan opciones militares y políticas con la oposición, según NYT

Asesores de Trump presionan para derrocar a Maduro y trazan opciones militares y políticas con la oposición, según NYT

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
Así opera la organización criminal que encabezaría 'Pequeño J', según periodista de Argentina

Así opera la organización criminal que encabezaría 'Pequeño J', según periodista de Argentina

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Mundo

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

Las 5 mejores universidades de América Latina y el Caribe, según nuevo QS World University Rankings 2026: Chile, México y más en el top

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025