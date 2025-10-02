Las autoridades de Venezuela encendieron oficialmente, la noche del último miércoles, unas anticipadas celebraciones navideñas y aseguraron que estas se realizarán "en paz", a pesar de la tensión con Estados Unidos por el despliegue militar que este país mantiene en el mar Caribe para, según Washington, combatir el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana.

Cientos de personas asistieron a un acto oficialista en la plaza Bolívar de Caracas, algunas vestidas con trajes navideños o portando luces de bengala. Frente al escenario se ubicaron autoridades y músicos.

Nicolás Maduro defiende adelanto de la Navidad en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió anticipar nuevamente la celebración de la Navidad, una costumbre que ha mantenido desde que asumió el poder en el año 2013. Según explicó, esta medida ha tenido efectos positivos en distintos ámbitos, “para la economía, para la cultura” y “para la alegría” del país.

Asimismo, durante un evento realizado este miércoles, Maduro declaró que “Venezuela huele a Navidad a partir de este 1 de octubre”, y presentó esta iniciativa como una costumbre del oficialismo que busca proteger lo que calificó como el “derecho sagrado a la felicidad”.

En la actividad también estuvo presente Nahum Fernández, jefe de Gobierno del Distrito Capital, quien informó que, junto al Ministerio de Cultura, se desarrollará una programación de actividades culturales que será dada a conocer progresivamente.

Venezuela adelanta celebraciones navideñas

Con entusiasmo y entre aplausos, los presentes llevaron a cabo una cuenta regresiva para iluminar la plaza Bolívar, situada en el centro histórico de Caracas. La encargada de activar el encendido fue la alcaldesa oficialista Carmen Meléndez, quien aprovechó la ocasión para compartir un mensaje de "feliz inicio de la Navidad”.

“Desde aquí, desde la plaza Bolívar, (enviamos) un saludo a nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, que nos está viendo. ¡Que se escuche ese grito de felicidad de todo el pueblo de Caracas!”, señaló durante el evento.

Celebraciones por Navidad en medio de tensiones

Simultáneamente, los vecinos de Petare, la favela más grande de Venezuela, se unieron a las celebraciones por Navidad frente a un puesto de la Guardia del Pueblo. Allí, compartieron refrigerios, distribuyeron bengalas y gorros navideños, especialmente entre los más pequeños.

El mayor Jhoan Manuel Olages, comandante de la Unidad de Articulación Social de la Guardia del Pueblo en Petare, comentó a EFE que, siguiendo las órdenes del presidente Maduro, están celebrando el comienzo de la Navidad “en perfecta fusión popular-militar-policial”

Diana Romero, directora de la organización Una Sonrisa, Una Esperanza, también expresó su apoyo a la decisión de adelantar las festividades. Según Romero, esta medida permite a los venezolanos “olvidarse de todo eso que les genera incertidumbre”, en referencia a la presencia de la flota naval estadounidense en el Caribe, que el Gobierno venezolano considera una amenaza para su soberanía.