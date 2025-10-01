HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     
Mundo

EE.UU. ofrece garantías de seguridad a Qatar tras el ataque de Israel en Doha que dejó 6 muertos

En caso de un ataque contra Qatar, Estados Unidos se comprometió a responder con medidas que van desde acciones diplomáticas hasta operaciones militares, con el fin de restaurar la paz y la estabilidad.

La orden ejecutiva firmada por Donald Trump ofrece garantías de seguridad a Qatar.
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump ofrece garantías de seguridad a Qatar. | Foto: AFP

Estados Unidos considerará cualquier ataque armado contra Qatar como una amenaza para Washington y brindará al estado árabe del Golfo garantías de seguridad, aseguró la Casa Blanca en referencia al ataque israelí ocurrido en septiembre.

"A la luz de las continuas amenazas al Estado de Qatar provocadas por la agresión extranjera, la política de Estados Unidos es garantizar la seguridad su integridad territorial contra ataques externos", dijo una orden ejecutiva firmada por Donald Trump.

PUEDES VER: Casa Blanca afirma que Benjamín Netanyahu prometió a Qatar que no volverá a atacar su territorio

lr.pe

EE.UU. se compromete a 'mantener la paz en Qatar

En caso un país ataque a Qatar, Estados Unidos tomará todas las medidas legales y apropiadas (incluidas las diplomáticas, económicas y, si fuera necesario, militares) para defender los intereses de ambas naciones y restaurar la paz y la estabilidad.

El acuerdo llega después del ataque israelí contra Qatar, ocurrido el pasado 9 de septiembre de 2025, y que tenía como objetivo acabar con los dirigentes del movimiento islamista Hamás que estaban discutiendo una propuesta de paz de Estados Unidos.

Benjamin Netanyahu llamó al primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, desde la Casa Blanca para disculparse por los ataques de Israel y prometer que no volvería a hacerlo.

PUEDES VER: Israel lanza ataque contra los líderes de Hamás en Qatar tras propuesta de alto al fuego de Donald Trump

lr.pe

El primer ministro de Israel estaba en Washington para reunirse con Donald Trump. Ambos anunciaron su compromiso con una iniciativa de paz para Gaza impulsada que ahora debe ser aceptada por Hamás.

Actualmente, Estados Unidos tiene en Qatar su base militar más grande en el Golfo, en la región de Al Udeid, que también alberga una sede regional del Comando Central.

Notas relacionadas
Casa Blanca afirma que Benjamín Netanyahu prometió a Qatar que no volverá a atacar su territorio

Casa Blanca afirma que Benjamín Netanyahu prometió a Qatar que no volverá a atacar su territorio

LEER MÁS
Trump da ultimátum a Hamás: deberá aceptar plan de paz para Gaza en 4 días o será un "final muy triste"

Trump da ultimátum a Hamás: deberá aceptar plan de paz para Gaza en 4 días o será un "final muy triste"

LEER MÁS
Trump agradece a Netanyahu por "estar de acuerdo" con su plan y asegura que Israel se retirará de Gaza "por etapas"

Trump agradece a Netanyahu por "estar de acuerdo" con su plan y asegura que Israel se retirará de Gaza "por etapas"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos en crisis por cierre de gobierno que podría agravar desempleo y amenazar la estabilidad económica

Estados Unidos en crisis por cierre de gobierno que podría agravar desempleo y amenazar la estabilidad económica

LEER MÁS
Lo que se sabe de la organización criminal que encabezaría 'Pequeño J': así operan en Argentina, según periodista

Lo que se sabe de la organización criminal que encabezaría 'Pequeño J': así operan en Argentina, según periodista

LEER MÁS
Zelenski se reunirá con Trump en la ONU para hablar de las garantías de seguridad ante un acuerdo de paz con Rusia

Zelenski se reunirá con Trump en la ONU para hablar de las garantías de seguridad ante un acuerdo de paz con Rusia

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
Gobierno de Estados Unidos cierra de forma administrativa tras no llegar a acuerdo en el Senado, confirma la Casa Blanca

Gobierno de Estados Unidos cierra de forma administrativa tras no llegar a acuerdo en el Senado, confirma la Casa Blanca

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Etiopía: al menos 36 muertos y más de 200 heridos por derrumbe de andamio improvisado en iglesia

Embajada de EE. UU. anuncia interrupciones de servicios que afectarían emisión de visas: ¿continuarán los trámites en Perú?

Reimond Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza Lima: "No tengo pruebas que paguen viajes a influencers"

Mundo

Etiopía: al menos 36 muertos y más de 200 heridos por derrumbe de andamio improvisado en iglesia

Argentina anuncia reunión Trump-Milei en la Casa Blanca para reforzar alianza y auxilio financiero

EE.UU: juez declara ilegales los arrestos de estudiantes extranjeros que protesten en apoyo a Palestina

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

Alcalde de Pataz continúa “marcha de sacrificio”: va de La Libertad a Lima a pie para protestar contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota