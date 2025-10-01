EE.UU. ofrece garantías de seguridad a Qatar tras el ataque de Israel en Doha que dejó 6 muertos
En caso de un ataque contra Qatar, Estados Unidos se comprometió a responder con medidas que van desde acciones diplomáticas hasta operaciones militares, con el fin de restaurar la paz y la estabilidad.
Estados Unidos considerará cualquier ataque armado contra Qatar como una amenaza para Washington y brindará al estado árabe del Golfo garantías de seguridad, aseguró la Casa Blanca en referencia al ataque israelí ocurrido en septiembre.
"A la luz de las continuas amenazas al Estado de Qatar provocadas por la agresión extranjera, la política de Estados Unidos es garantizar la seguridad su integridad territorial contra ataques externos", dijo una orden ejecutiva firmada por Donald Trump.
EE.UU. se compromete a 'mantener la paz en Qatar
En caso un país ataque a Qatar, Estados Unidos tomará todas las medidas legales y apropiadas (incluidas las diplomáticas, económicas y, si fuera necesario, militares) para defender los intereses de ambas naciones y restaurar la paz y la estabilidad.
El acuerdo llega después del ataque israelí contra Qatar, ocurrido el pasado 9 de septiembre de 2025, y que tenía como objetivo acabar con los dirigentes del movimiento islamista Hamás que estaban discutiendo una propuesta de paz de Estados Unidos.
Benjamin Netanyahu llamó al primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, desde la Casa Blanca para disculparse por los ataques de Israel y prometer que no volvería a hacerlo.
El primer ministro de Israel estaba en Washington para reunirse con Donald Trump. Ambos anunciaron su compromiso con una iniciativa de paz para Gaza impulsada que ahora debe ser aceptada por Hamás.
Actualmente, Estados Unidos tiene en Qatar su base militar más grande en el Golfo, en la región de Al Udeid, que también alberga una sede regional del Comando Central.