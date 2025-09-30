Este martes, el Senado de Estados Unidos no llegó a un acuerdo para prolongar la financiación federal. La propuesta, impulsada por la administración de Donald Trump, buscaba extender el presupuesto hasta el 21 de marzo. Sin embargo, al no alcanzar los votos necesarios —principalmente por la oposición de las y los senadores demócratas—, el país enfrenta un "shutdown", es decir, un cierre del gobierno que implica la suspensión de actividades no esenciales y deja sin salario a miles de funcionarios públicos hasta que el Congreso logre un nuevo consenso.

Según informó France 24, desde la oposición al partido de Donald Trump —es decir, el Partido Demócrata— se había planteado previamente la posibilidad de un cierre del gobierno si el mandatario y el Partido Republicano no accedían a una serie de demandas vinculadas al sistema de salud. Esta tensión se reflejó en la votación de hoy en el Senado, donde el proyecto de ley para extender la financiación federal no alcanzó los 60 votos requeridos: obtuvo 55 a favor y 45 en contra.

Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, afirmó que el Partido Republicano está "tratando de intimidar" a las y los senadores demócratas al negarse a negociar la ampliación de los beneficios en salud y otras prioridades legislativas. Cabe señalar que, el martes, se realizó una reunión bipartidista en la Casa Blanca para abordar temas de interés común, aunque no se lograron avances significativos.

¿Qué pasa si EE. UU. entra en cierre de gobierno?

Un cierre del gobierno de EE. UU. implicaría la suspensión o el despido de cientos de miles de empleadas y empleados federales. Previamente, Donald Trump amenazó con tomar represalias contra el Partido Demócrata ante un posible cierre, y aseguró que "cerrarán cosas y programas que les gustan". Además, tanto él como sus colegas republicanos reiteraron que no harán cambios a la legislación, pues consideran que el proyecto de ley es "limpio" y, por tanto, no debería generar controversia.

El último cierre del gobierno también ocurrió durante la presidencia de Donald Trump, entre diciembre de 2018 y enero de 2019. El mandatario lo impulsó tras exigir al Congreso que aprobara fondos para la construcción de un muro fronterizo con México. Después de 35 días —el cierre más prolongado en la historia del país—, la administración dio marcha atrás ante los problemas generados por la falta de pagos a personal federal y los retrasos en los aeropuertos.

Qué exigían los demócratas a Trump para evitar el cierre del gobierno

En 2021, durante la pandemia de la COVID-19, el Congreso de Estados Unidos amplió la cobertura del seguro de salud para evitar que personas de ingresos bajos y medios enfrentaran mayores dificultades al acceder a planes médicos a través de la Ley de Atención Médica Asequible, promulgada por Barack Obama el 23 de marzo de 2010.

Sin embargo, si no se amplían los subsidios, millones de personas podrían enfrentar primas de seguro más altas. Desde el Partido Demócrata expresaron su deseo de que la administración Trump los prorrogue de inmediato. Además, pidieron revertir los recortes a Medicaid incluidos en la llamada "gran y hermosa ley" de Trump, promulgada en verano, y solicitaron que la Casa Blanca respete el gasto aprobado por el Congreso.

Hakeem Jeffries, uno de los líderes demócratas en el Senado, aseguró que "no apoyarán un proyecto de ley de gasto bipartidista que continúe destruyendo el sistema de salud de los estadounidenses comunes". Por su parte, desde el Partido Republicano han planteado que están dispuestos a votar a favor del proyecto, con la condición de retomar el debate sobre los créditos fiscales en una etapa posterior.