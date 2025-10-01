HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Qué áreas del gobierno de Estados Unidos no se cerraron y cómo funcionarán las principales agencias durante el paro?

Para levantar el cierre del gobierno de EE.UU., los republicanos y demócratas deben llegar a un acuerdo sobre el presupuesto gubernamental. 

El miércoles 1 de octubre entró en vigor el cierre del gobierno de Estados Unidos, después de 7 años.
El cierre del gobierno de Estados Unidos entró en vigor el miércoles 1 de octubre. Esto se debe al desacuerdo entre los republicanos y los demócratas sobre el proyecto de ley de gastos de la Administración de Donald Trump. Este paro, el primero en casi siete años, refleja una disputa tensa por el presupuesto, intensificada por los recortes del presidente en los últimos meses.

Mientras que la Casa Blanca culpa a los demócratas por la falta de acuerdo, los demócratas responsabilizan a los republicanos y a Trump de tomar decisiones unilaterales. Los primeros buscan que renueven los subsidios al seguro médico para personas de bajos ingresos y reviertan los recortes a agencias de salud y servicios sociales, pero los segundos quieren la extensión a corto plazo de los niveles actuales de gasto.

¿Qué áreas del gobierno de EE.UU. no se cerraron?

Aunque el cierre del gobierno ha afectado a varias áreas del servicio público, algunas agencias continúan operando. Entre ellas se encuentran:

  • Patrulla fronteriza y fuerzas del orden
  • Control del tráfico aéreo
  • Servicios de salud esenciales (Medicare y Medicaid)
  • Seguridad social

Así funcionarían las principales agencias durante el paro

Según expertos del Centro de Política Bipartidista de Washington, en una llamada con la periodista de BBC News, Nadine Yousif, durante el paro, las agencias clave como la patrulla fronteriza y las fuerzas del orden seguirán operando para garantizar la seguridad y la protección del país. Asimismo, se mantendrán los servicios esenciales como los pagos de Medicare y Medicaid, aunque se anticipa que podrían enfrentar dificultades administrativas debido a la reducción en la fuerza laboral.

El funcionamiento de agencias como la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Servicio de Seguridad Social también continuará sin alteraciones importantes. Sin embargo, algunos servicios adicionales, como la verificación de beneficios o la emisión de nuevas tarjetas, podrían ser suspendidos temporalmente.

Por su parte, la NASA, el Departamento de Energía y la Fundación Nacional de Ciencias no presentaron planes de contingencia claros, lo que resultó en interrupciones de sus actividades y programas de investigación.

¿Qué áreas del gobierno de EE.UU. sí cerraron?

Varios sectores no esenciales del gobierno de Estados Unidos se cerraron debido al paro.

  • Parques nacionales
  • Inspecciones de alimentos
  • Préstamos estudiantiles
  • Programas de asistencia alimentaria
  • Educación preescolar financiada por fondos federales

Acuerdo necesario para levantar el cierre en EE.UU.

Para levantar el cierre, los republicanos y demócratas deben llegar a un acuerdo sobre el presupuesto gubernamental. El Partido de Trump está buscando una extensión a corto plazo de los niveles actuales de gasto, lo que les permitiría ganar tiempo para negociar sin las consecuencias adversas de un cierre prolongado. Sin embargo, los demócratas exigen un acuerdo más sustancial que aborde la renovación de los subsidios de seguro médico y revierta los recortes a Medicaid, que vencen a finales de año.

La falta de consenso sobre estos temas mantuvo el cierre en curso, y ambos partidos se culpan mutuamente por la situación. Los republicanos insisten en que su enfoque es razonable, mientras que los demócratas piden una solución más estable y duradera. Si no se llega a un acuerdo pronto, los efectos del paro podrían profundizarse y afectar aún más a la economía y los servicios esenciales del país.

