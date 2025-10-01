El presidente de Argentina, Javier Milei, autorizó este martes 30 de septiembre el ingreso de alrededor de 30 efectivos del Ejército de Estados Unidos mediante un decreto de urgencia. La medida, que aún requiere aprobación del Congreso, establece su permanencia en el país por un período de 27 días.

El ingreso de personal y medios de las Fuerzas Armadas estadounidenses a territorio argentino, tiene como objetivo realizar ejercicos militares y su arribo está previsto entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre. Los entrenamientos se realizarán en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano (Punta Alta), así como en los espacios marítimos y terrestres destinados a la instrucción militar.

¿Qué establece el decreto firmado por Milei respecto al ingreso de militares estadounidenses en Argentina?

El decreto 697/2025, publicado en el Boletín Oficial, autoriza el ingreso temporal de “medios y personal” de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El documento precisa que la actividad consistirá en una serie de entrenamientos conjuntos con Fuerzas Especiales argentinas.

“El ejercicio tiene por objetivo intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre Fuerzas Especiales para operar en escenarios complejos que exigen coordinación multinacional, capacidad de respuesta inmediata y el uso efectivo de tecnologías de avanzada, con el aporte doctrinario y técnico novedoso de la Armada de los Estados Unidos”, recoge el texto sobre un despliegue de unos 30 marines, de acuerdo a las informaciones del diario Página 12.

¿Qué apoyo ha expresado el presidente de EE. UU., Donald Trump, hacia Javier Milei y su administración?

Ese mismo martes, Javier Milei confirmó un nuevo encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, programado para el 14 de octubre en Washington. La reunión se realizará en medio de la campaña por las elecciones legislativas y municipales en Argentina.

Una semana antes, Trump expresó su “completo y total” respaldo a la reelección de Milei tras un encuentro bilateral en Nueva York. El presidente de Estados Unidos lo calificó como un “muy buen amigo” y señaló que Milei “heredó un desastre total” de la administración de Joe Biden. Pese a ello, sostuvo que “ha recuperado la estabilidad en la economía argentina”, aunque recalcó que “necesita un segundo mandato para completar el trabajo”.