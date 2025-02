Volodímir Zelenski no bloqueó la red social de Donald Trump, Truth Social, en Ucrania La plataforma del presidente de Estados Unidos no se encuentra disponible en Ucrania desde su lanzamiento.

A su retorno a la Casa Blanca el 20 de enero, Donald Trump ha hecho pública su intención de encontrar una salida para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque desde entonces ha protagonizado algunos roces con Volodímir Zelenski. El último de estos desencuentros se produjo el 19 de febrero, cuando el presidente de Estados Unidos criticó a su homólogo ucraniano de ser un "dictador sin elecciones" y "convencer a los Estados Unidos de América de gastar 350.000.000.000 de dólares para entrar en una guerra que no se podía ganar", luego de que este le acusara de "vivir en una burbuja de desinformación" con relación a su postura sobre el conflicto bélico. En ese contexto, se hizo viral en redes sociales unas publicaciones que dan cuenta de una supuesta orden decretada por Zelenski de prohibir Truth Social, la red social lanzada en 2021 por Trump, en todo el territorio ucraniano. No obstante, esto es un bulo.

PUEDES VER: Estados Unidos no detuvo el envío de armas a Ucrania: ayuda se reanudó en febrero de 2025

Los posteos, que circulan desde el 20 de febrero en Facebook y X, incluyen una captura de pantalla del sitio web de redes sociales del líder estadounidense que expone el siguiente enunciado: "Truth Social no está disponible actualmente en su área". Con la descripción de cabecera "Última hora: Zelenski bloquea el acceso a la plataforma de redes sociales del presidente Trump, Truth Social, en toda Ucrania", estos contenidos registran conjuntamente más de 42.000 reacciones, 12.500 comentarios y 2.000.000 de visualizaciones.

Desinformación sobre Volodímir Zelenski. Foto: captura de X / Facebook

Canciller de Ucrania desmintió que Zelenski bloqueara Truth Social en el país

Para comprobar la autenticidad de la información divulgada, revisamos las redes sociales del mandatario ucraniano (Facebook, X e Instagram), considerando el 19 de febrero como fecha inicial de búsqueda. Sin embargo, no encontramos ninguna publicación que haga alusión a Truth Social ni a un bloqueo a nivel nacional.

El 20 de febrero, el canciller de la administración de Zelenski, Heorhii Tykhyi, emitió un pronunciamiento en su cuenta de X, donde desmintió la orden atribuida al presidente en los posteos virales. "Estos informes son falsos. Ucrania no bloqueó ni pudo bloquear el acceso porque, desafortunadamente, la red social Truth Social nunca estuvo disponible para los usuarios de Ucrania", afirmó. Asimismo, precisó que la plataforma solo opera en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia y algunos otros (Japón, Alemania y Turquía) y agregó que la plataforma de Trump sería bien acogida en el país.

Tuit del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania al respecto. Foto: captura de X

En esa misma línea, el Centro para Contrarrestar la Desinformación, un organismo adscrito al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, descartó que la gestión de Zelenski hubiera prohibido el acceso a Truth Social. Como sustento, compartió una captura de pantalla que expone una publicación del medio estatal ruso RT, a quien adjudicó la difusión de dicha información. "Los rusos mienten cuando dicen que Ucrania ha prohibido Truth Social, que en realidad nunca ha estado disponible en nuestro país", aseveró.

Posteo de la agencia estatal ucraniana CCD. Foto: captura de X

De igual forma, Detector Media, un portal ucraniano que se enfoca en el análisis de campañas de desinformación, publicó un artículo que confirma la imposibilidad de acceder a Truth Social en Ucrania. "La red funciona sin VPN, pero el proceso de registro es complicado. Para registrar un perfil, es necesario utilizar una dirección de correo electrónico. Sin embargo, no acepta todos los dominios. En particular, no fue posible utilizar direcciones de correo electrónico de ukr.net o direcciones temporales como ProtonMail. Después de introducir la dirección de Gmail, se recibe un código de verificación. Posteriormente, la red social le pedirá que introduzca su número de teléfono móvil. No registra a los usuarios de números ucranianos. Polonia no está en la lista de países en los que funciona la red, pero aceptó el número polaco y, utilizando una VPN polaca, pidió introducir el código de verificación del mensaje SMS", reza el párrafo correspondiente a tal cuestión.

Por último, un usuario húngaro llamado Pete especificó que es la empresa tecnológica y no una autoridad gubernamental quien determina en qué lugares figura como operativa la red social, luego de efectuar una experiencia personal. "Encendí mi VPN, seleccioné Ucrania e intenté cargar el dominio, pero dice que no está disponible en la zona", remarcó. "Esto significa que el acceso está restringido según tu ubicación geográfica", agregó.

Publicación del cibernauta húngaro que confirma la indisponibilidad de Truth Social en territorio ucraniano. Foto: captura de X

Conclusión

Las afirmaciones de que Volodímir Zelenski impuso el bloqueo de Truth Social en Ucrania son apócrifas. Tanto el canciller de su gobierno como un organismo estatal del sector de Defensa desmintieron dicha cuestión y este último acusó a un medio estatal de Rusia de promover la narrativa desinformadora. Asimismo, la plataforma creada por Donald Trump solo está disponible en un grupo reducido de países, entre los cuales no figura Ucrania. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como falsas.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.