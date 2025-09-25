En su esperada edición anual, la revista Time Out reveló el ranking de los barrios más cool del mundo en 2025, una selección que reúne a 39 distritos que hoy marcan tendencia por su autenticidad, diversidad y propuesta cultural. En la lista aparecen seis joyas urbanas de América Latina que han logrado captar la atención global por su vibrante vida nocturna, rica gastronomía y escenas artísticas en plena efervescencia.

Entre los barrios más cool de América Latina, figura uno peruano que ha escalado posiciones rápidamente: Barranco. Este distrito limeño se posicionó como uno de los mejores del mundo gracias a su atmósfera bohemia, su arte callejero y una mezcla perfecta entre tradición y modernidad. La selección de Time Out responde a una encuesta global que consideró aspectos como el sentido de comunidad, la innovación local, la cultura y la calidad de vida urbana.

Los 6 barrios más cool de América Latina en 2025

Barranco (Lima, Perú) Reconocido como el barrio cool de Lima 2025.

Famoso por su arte urbano, cafés bohemios y galerías como MATE y Dédalo.

Mezcla de gastronomía tradicional y contemporánea.

Ejemplo de barrio con vida cultural y turismo alternativo en América Latina. Barra Funda (São Paulo, Brasil) Ocupa el puesto #3 en el ranking Time Out 2025.

Exzona industrial convertida en epicentro artístico y nocturno.

Galerías, clubes y espacios creativos impulsan su identidad.

Ideal para amantes de la música, el arte y la buena gastronomía. Botafogo (Río de Janeiro, Brasil) Combinación de paisaje costero con cultura urbana intensa.

Cafés, bares artesanales y comunidad joven.

Uno de los principales barrios con arte urbano y vida nocturna.

Vistas privilegiadas al Pan de Azúcar. Perpetuo Socorro (Medellín, Colombia) De zona industrial a distrito creativo.

Espacios de diseño, galerías y coworkings.

Considerado el barrio más trendy de América Latina.

Apuesta destacada en el turismo cultural. Villa Devoto (Buenos Aires, Argentina) Barrio residencial en plena revitalización creativa.

Nuevos bares, galerías y proyectos gastronómicos.

Elegido por artistas y chefs como punto de referencia.

Parte del ranking 2025 de Time Out en América Latina. Portales (Ciudad de México, México) Zona tradicional con renovado aire alternativo.

Librerías vintage, cafés retro y mercados emergentes.

Ideal para quienes buscan historia y modernidad.

Uno de los principales barrios para visitar en 2025.

El barrio más cool del mundo, según ranking de Time Out 2025

El barrio que se quedó con el primer lugar global fue Jimbōchō, en Tokio, Japón. Esta zona del distrito de Chiyoda sorprende por su concentración de librerías de segunda mano —más de 130—, su ambiente retro y la fusión de lo literario con lo gastronómico. Según la revista, su identidad como refugio para lectores y bohemios lo convierte en un sitio único.

El ranking de Time Out de barrios en 2025 también reconoció el papel de los negocios independientes y las comunidades locales que impulsan estos espacios. En el caso de Jimbōchō, cafeterías vintage, izakayas escondidas y tiendas de vinilos completan el atractivo. Su carácter auténtico, alejado del marketing turístico masivo, fue clave para liderar el ranking de los barrios más cool en 2025.

