Puerto peruano de 1.300 millones de dólares reduciría costos de exportación e importación con Asia: beneficiará a Perú, Chile y Ecuador

El Megapuerto de Chancay, ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, el proyecto portuario de 1,300 millones de dólares, comenzó a consolidarse como un nodo logístico clave para la conexión de Sudamérica con Asia. Construido por la naviera estatal china de Cosco, el puerto peruano tiene como objetivo movilizar un millón de contenedores anualmente. En su primer año de operaciones se prevé que logre el traslado de 350.00 contenedores este año.

Una de las principales ventajas del Puerto de Chancay es la nueva ruta directa que establece entre Perú y China, que permite reducir los tiempos de traslado. Este servicio semanal, que conecta ambos continentes en 23 días de ida y 25 de vuelta, contribuye significativamente a la reducción de los tiempos y costos en las exportaciones e importaciones con Asia, beneficiando no solo a Perú, sino también a países vecinos como Panamá, Colombia, Ecuador y Chile, a los cuales los barcos de la naviera china acceden tras hacer escala en el puerto de Chancay.

Crecimiento y Modernización del Puerto de Chancay: Un Hub Logístico Estratégico para la Región

El Puerto de Chancay, con un 60% de propiedad de Cosco y un 40% de la minera Volcan, proyecta movilizar un millón de contenedores en su tercer año de operaciones, con planes de aumentar su capacidad a 1.5 millones anuales. Esta expansión tiene como objetivo atraer a empresas logísticas, como Temu, con quienes ya se han iniciado conversaciones. Gonzalo Ríos, gerente general adjunto, destacó que Chancay se está consolidando como un "hub" clave para la distribución en Sudamérica, facilitando el comercio regional.

Además, el puerto continúa innovando en su infraestructura y tecnología. En las próximas semanas se instalarán escáneres de seguridad, donados por el gobierno de Estados Unidos, para detectar sustancias peligrosas en los contenedores. También se incorporarán grúas semiautomatizadas, las más grandes de Perú, que operan de manera autónoma bajo supervisión remota, optimizando la eficiencia en la carga y descarga. Estas mejoras posicionan al puerto como uno de los más avanzados y eficientes de la región.

Puerto de Chancay: Un puente clave entre Brasil y China

El Megapuerto de Chancay también se ha presentado como una oportunidad para Brasil, especialmente para estados alejados del océano Atlántico, como Acre, Rondonia y Mato Grosso. Según Gonzalo Ríos, gerente general adjunto del puerto, el nuevo puerto peruano puede ser un punto clave para reducir el tiempo y costo de los envíos hacia China, que, en caso de utilizar rutas tradicionales, requerirían hasta 50 días de viaje. La propuesta de un tren bioceánico Brasil-China que conecte Chancay con los puertos de Bahía en Brasil podría reforzar aún más esta conexión, haciendo más accesible el comercio entre ambos países.