HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     
Mira EN VIVO Curwen en La República
Mira EN VIVO Curwen en La República     Mira EN VIVO Curwen en La República     Mira EN VIVO Curwen en La República     
EN VIVO

Curwen en La República | Santiváñez renuncia a días de ser censurado y hay paro de transportistas

Economía

Puerto peruano de 1.300 millones de dólares reduciría costos de exportación e importación con Asia: beneficiará a Perú, Chile y Ecuador

El Puerto de Chancay se posiciona como un nodo logístico clave para las importaciones y exportaciones entre Perú y otros países con Asia, se espera que movilice 350.00 contenedores este año.

Megapuerto de Chancay reduciría costos de exportación e importación con Asia
Megapuerto de Chancay reduciría costos de exportación e importación con Asia | Composición LR/ Andina/ Cosco

El Megapuerto de Chancay, ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, el proyecto portuario de 1,300 millones de dólares, comenzó a consolidarse como un nodo logístico clave para la conexión de Sudamérica con Asia. Construido por la naviera estatal china de Cosco, el puerto peruano tiene como objetivo movilizar un millón de contenedores anualmente. En su primer año de operaciones se prevé que logre el traslado de 350.00 contenedores este año.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Una de las principales ventajas del Puerto de Chancay es la nueva ruta directa que establece entre Perú y China, que permite reducir los tiempos de traslado. Este servicio semanal, que conecta ambos continentes en 23 días de ida y 25 de vuelta, contribuye significativamente a la reducción de los tiempos y costos en las exportaciones e importaciones con Asia, beneficiando no solo a Perú, sino también a países vecinos como Panamá, Colombia, Ecuador y Chile, a los cuales los barcos de la naviera china acceden tras hacer escala en el puerto de Chancay.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

lr.pe

Crecimiento y Modernización del Puerto de Chancay: Un Hub Logístico Estratégico para la Región

El Puerto de Chancay, con un 60% de propiedad de Cosco y un 40% de la minera Volcan, proyecta movilizar un millón de contenedores en su tercer año de operaciones, con planes de aumentar su capacidad a 1.5 millones anuales. Esta expansión tiene como objetivo atraer a empresas logísticas, como Temu, con quienes ya se han iniciado conversaciones. Gonzalo Ríos, gerente general adjunto, destacó que Chancay se está consolidando como un "hub" clave para la distribución en Sudamérica, facilitando el comercio regional.

Además, el puerto continúa innovando en su infraestructura y tecnología. En las próximas semanas se instalarán escáneres de seguridad, donados por el gobierno de Estados Unidos, para detectar sustancias peligrosas en los contenedores. También se incorporarán grúas semiautomatizadas, las más grandes de Perú, que operan de manera autónoma bajo supervisión remota, optimizando la eficiencia en la carga y descarga. Estas mejoras posicionan al puerto como uno de los más avanzados y eficientes de la región.

PUEDES VER:TISUR anuncia inversión de US$700 millones para ampliar el Puerto de Matarani: conoce los detalles

lr.pe

Puerto de Chancay: Un puente clave entre Brasil y China

El Megapuerto de Chancay también se ha presentado como una oportunidad para Brasil, especialmente para estados alejados del océano Atlántico, como Acre, Rondonia y Mato Grosso. Según Gonzalo Ríos, gerente general adjunto del puerto, el nuevo puerto peruano puede ser un punto clave para reducir el tiempo y costo de los envíos hacia China, que, en caso de utilizar rutas tradicionales, requerirían hasta 50 días de viaje. La propuesta de un tren bioceánico Brasil-China que conecte Chancay con los puertos de Bahía en Brasil podría reforzar aún más esta conexión, haciendo más accesible el comercio entre ambos países.

Notas relacionadas
¿Cuáles son los 18 megaproyectos más importantes del Perú? Buscan construir nuevos aeropuertos, ferrocarriles, puertos y más

¿Cuáles son los 18 megaproyectos más importantes del Perú? Buscan construir nuevos aeropuertos, ferrocarriles, puertos y más

LEER MÁS
Megapuerto de Chancay tendrá esta nueva ruta directa con China: productos chinos podrán llegar a Sudamérica en un menor tiempo

Megapuerto de Chancay tendrá esta nueva ruta directa con China: productos chinos podrán llegar a Sudamérica en un menor tiempo

LEER MÁS
Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate récord con cargamentos de cemento y vehículos

Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate récord con cargamentos de cemento y vehículos

LEER MÁS
Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

LEER MÁS
¿Se podrá cobrar más de S/21.400 durante el retiro de AFP? Expertos explican cómo los afiliados recibirían las 4 UIT

¿Se podrá cobrar más de S/21.400 durante el retiro de AFP? Expertos explican cómo los afiliados recibirían las 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Indecopi multó a pequeño emprendedor peruano tras denuncia de Nintendo con S/300.000 por vender poleras con diseños de Pokemon sin autorización

Indecopi multó a pequeño emprendedor peruano tras denuncia de Nintendo con S/300.000 por vender poleras con diseños de Pokemon sin autorización

LEER MÁS
ONP 2025: MEF autoriza transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

ONP 2025: MEF autoriza transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 2 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 2 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
SBS oficializó el único motivo por el que las administradoras podrán retener hasta el 30% del retiro AFP 2025

SBS oficializó el único motivo por el que las administradoras podrán retener hasta el 30% del retiro AFP 2025

LEER MÁS
Este es el electrodoméstico que 'dispara' tu recibo de luz en casa: consume el equivalente a 12 refrigeradoras encendidas al mismo tiempo, según Osinergmin

Este es el electrodoméstico que 'dispara' tu recibo de luz en casa: consume el equivalente a 12 refrigeradoras encendidas al mismo tiempo, según Osinergmin

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Economía

Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 2 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Chorrillos camino a ser "el nuevo Barranco": distrito de Lima Sur gana terreno en el mercado inmobiliario

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025