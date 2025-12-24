¿Cuál es el primer y el último país del mundo en celebrar la Navidad 2025?

Estos lugares del mundo también serían el primero y el último en festejar el Año Nuevo 2026. | Composición LR

Cada año, el mundo celebra la Navidad, pero no todos los países lo hacen al mismo tiempo. Esta diferencia de horarios es consecuencia de la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Gracias a esta línea, algunos territorios son los primeros en recibir la Nochebuena, mientras que otros esperan hasta casi un día después para festejar. En el extremo opuesto, también algunos lugares figuran entre los últimos en recibir la festividad. Lo mismo sucede en la fiesta de Año Nuevo.

El primer país en recibir la Navidad sería una pequeña nación insular en el Pacífico, conocida por adelantarse al resto del mundo en términos de huso horario. Por otro lado, las últimas celebraciones tendrán lugar en territorios de Estados Unidos. Pero hay un detalle curioso que debe conocerse: Samoa es otro país del Pacífico que no siempre estuvo entre los primeros en celebrar esta festividad, y ahora sí.

Los últimos ciudadanos en celebrar Navidad y Año Nuevo 2025 pertenecen a EE. UU. Foto: The New Year Around The World



¿Cuál es el primer país en celebrar la Navidad 2025?

En el océano Pacífico, la pequeña nación insular de Kiribati es el primer lugar del mundo en celebrar la Navidad de 2025. Esto se debe a su ubicación en el huso horario UTC+14, una decisión tomada en 1995 para sincronizar su horario con países de Asia y Australia, sus principales socios comerciales. Específicamente, la isla de Kiritimati, también conocida como la "Isla de Navidad", es el punto exacto donde comienza la celebración del 25 de diciembre cada año.

La tradición en Kiritimati, como en otras islas de Kiribati, refleja una rica herencia cristiana, ya que la mayoría de sus habitantes profesan esta religión. Las celebraciones incluyen misas, cantos corales y actividades comunitarias, como bailes y cenas familiares. Aunque Kiribati es un país remoto, su importancia radica en su papel como símbolo de la transición global hacia la Navidad, marcando el primer lugar donde las festividades comienzan, unas 15 horas antes de otros países en América Latina o el Caribe.

¿Cuál es el último país en celebrar la Navidad 2025?

En el lado opuesto de la línea internacional de cambio de fecha se encuentran las islas Baker y Howland, territorios no incorporados de Estados Unidos, que serán los últimos en recibir la Navidad de 2025. Ambas islas están situadas en el huso horario UTC-12, lo que las convierte en los últimos puntos del planeta en entrar al 25 de diciembre. Debido a su ubicación geográfica en el extremo opuesto de Kiribati, la Navidad en estas islas llega casi un día después de que la celebración haya comenzado en otras partes del mundo.

Aquí esperarán pacientemente en el huso horario UTC-12 para despedir las fiestas. Foto: CDN



A diferencia de otras naciones, las islas son deshabitadas y están protegidas como reservas naturales. Esto significa que, mientras la mayoría de los países del mundo celebran con grandes festividades y reuniones familiares, en estas islas no hay multitudes ni celebraciones públicas. Solo unos pocos científicos o personal militar estadounidense ocasionalmente visitan estos territorios. A pesar de su aislamiento, su posición estratégica en el calendario global les otorga la distinción de ser los últimos en cerrar oficialmente el ciclo de la Navidad.

El aislamiento de estas islas significa que no hay grandes celebraciones ni multitudes recibiendo el Año Nuevo 2025. Foto: La Brújula Verde



El cambio de Samoa: de los últimos a los primeros en celebrar Navidad

El caso de Samoa es particularmente interesante, ya que este país pasó de ser uno de los últimos en celebrar la Navidad y el Año Nuevo a convertirse en uno de los primeros. Hasta 2011, Samoa seguía el huso horario UTC-11, lo que la colocaba en una de las posiciones más retrasadas en el calendario. Sin embargo, en un movimiento estratégico, el gobierno de Samoa decidió saltar la Línea Internacional de Cambio de Fecha, adoptando el huso horario UTC+13. Esta modificación permitió a Samoa alinearse mejor con sus principales socios comerciales, como Australia y Nueva Zelanda, países que ya se encontraban un día adelante en el calendario.

El principal objetivo de este cambio fue mejorar las relaciones comerciales de Samoa, al eliminar la barrera temporal que existía debido a la diferencia de un día completo entre este lugar y sus principales socios del Pacífico. De esta forma, el país no solo sincronizó sus horarios comerciales, sino que también facilitó el intercambio de bienes y servicios. En el contexto de las festividades, esta modificación también permitió a Samoa ser uno de los primeros en celebrar tanto la Navidad como el Año Nuevo, un honor que antes pertenecía a otras naciones en el Pacífico.

Este cambio ha tenido un impacto profundo en la forma en que los samoanos celebran estas festividades. Ahora, al igual que en Kiribati, Samoa se encuentra entre los primeros países en recibir el Año Nuevo y la Navidad, desplazando a su vecino, Samoa Americana, que sigue el huso horario UTC-11 y, por lo tanto, celebra un día después.