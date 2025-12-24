HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
Mundo

¿Cuál es el primer y el último país del mundo en celebrar la Navidad 2025?

El primer lugar en festejar la Navidad 2025 tiene un huso horario UTC+14 y el último se presenta con un UTC-12. Uno de ellos tiene vínculos con EE.UU.

Estos lugares del mundo también serían el primero y el último en festejar el Año Nuevo 2026.
Estos lugares del mundo también serían el primero y el último en festejar el Año Nuevo 2026. | Composición LR

Cada año, el mundo celebra la Navidad, pero no todos los países lo hacen al mismo tiempo. Esta diferencia de horarios es consecuencia de la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Gracias a esta línea, algunos territorios son los primeros en recibir la Nochebuena, mientras que otros esperan hasta casi un día después para festejar. En el extremo opuesto, también algunos lugares figuran entre los últimos en recibir la festividad. Lo mismo sucede en la fiesta de Año Nuevo.

El primer país en recibir la Navidad sería una pequeña nación insular en el Pacífico, conocida por adelantarse al resto del mundo en términos de huso horario. Por otro lado, las últimas celebraciones tendrán lugar en territorios de Estados Unidos. Pero hay un detalle curioso que debe conocerse: Samoa es otro país del Pacífico que no siempre estuvo entre los primeros en celebrar esta festividad, y ahora sí.

TE RECOMENDAMOS

JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Los últimos ciudadanos en celebrar Navidad y Año Nuevo 2025 pertenecen a EE. UU. Foto: The New Year Around The World<br>

Los últimos ciudadanos en celebrar Navidad y Año Nuevo 2025 pertenecen a EE. UU. Foto: The New Year Around The World

PUEDES VER: El país que come más panetón en el mundo está en América Latina: supera a Italia y Chile con más de 30.000 toneladas al año

lr.pe

¿Cuál es el primer país en celebrar la Navidad 2025?

En el océano Pacífico, la pequeña nación insular de Kiribati es el primer lugar del mundo en celebrar la Navidad de 2025. Esto se debe a su ubicación en el huso horario UTC+14, una decisión tomada en 1995 para sincronizar su horario con países de Asia y Australia, sus principales socios comerciales. Específicamente, la isla de Kiritimati, también conocida como la "Isla de Navidad", es el punto exacto donde comienza la celebración del 25 de diciembre cada año.

La tradición en Kiritimati, como en otras islas de Kiribati, refleja una rica herencia cristiana, ya que la mayoría de sus habitantes profesan esta religión. Las celebraciones incluyen misas, cantos corales y actividades comunitarias, como bailes y cenas familiares. Aunque Kiribati es un país remoto, su importancia radica en su papel como símbolo de la transición global hacia la Navidad, marcando el primer lugar donde las festividades comienzan, unas 15 horas antes de otros países en América Latina o el Caribe.

PUEDES VER: No comen pavo en Navidad: estos países de América Latina prefieren cenar cerdo, tamales u otros platos en Nochebuena

lr.pe

¿Cuál es el último país en celebrar la Navidad 2025?

En el lado opuesto de la línea internacional de cambio de fecha se encuentran las islas Baker y Howland, territorios no incorporados de Estados Unidos, que serán los últimos en recibir la Navidad de 2025. Ambas islas están situadas en el huso horario UTC-12, lo que las convierte en los últimos puntos del planeta en entrar al 25 de diciembre. Debido a su ubicación geográfica en el extremo opuesto de Kiribati, la Navidad en estas islas llega casi un día después de que la celebración haya comenzado en otras partes del mundo.

Aquí esperarán pacientemente en el huso horario UTC-12 para despedir las fiestas. Foto: CDN<br>

Aquí esperarán pacientemente en el huso horario UTC-12 para despedir las fiestas. Foto: CDN

A diferencia de otras naciones, las islas son deshabitadas y están protegidas como reservas naturales. Esto significa que, mientras la mayoría de los países del mundo celebran con grandes festividades y reuniones familiares, en estas islas no hay multitudes ni celebraciones públicas. Solo unos pocos científicos o personal militar estadounidense ocasionalmente visitan estos territorios. A pesar de su aislamiento, su posición estratégica en el calendario global les otorga la distinción de ser los últimos en cerrar oficialmente el ciclo de la Navidad.

El aislamiento de estas islas significa que no hay grandes celebraciones ni multitudes recibiendo el Año Nuevo 2025. Foto: La Brújula Verde<br>

El aislamiento de estas islas significa que no hay grandes celebraciones ni multitudes recibiendo el Año Nuevo 2025. Foto: La Brújula Verde

PUEDES VER: El país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años: hizo lo mismo con el Día de Reyes y Semana Santa

lr.pe

El cambio de Samoa: de los últimos a los primeros en celebrar Navidad

El caso de Samoa es particularmente interesante, ya que este país pasó de ser uno de los últimos en celebrar la Navidad y el Año Nuevo a convertirse en uno de los primeros. Hasta 2011, Samoa seguía el huso horario UTC-11, lo que la colocaba en una de las posiciones más retrasadas en el calendario. Sin embargo, en un movimiento estratégico, el gobierno de Samoa decidió saltar la Línea Internacional de Cambio de Fecha, adoptando el huso horario UTC+13. Esta modificación permitió a Samoa alinearse mejor con sus principales socios comerciales, como Australia y Nueva Zelanda, países que ya se encontraban un día adelante en el calendario.

El principal objetivo de este cambio fue mejorar las relaciones comerciales de Samoa, al eliminar la barrera temporal que existía debido a la diferencia de un día completo entre este lugar y sus principales socios del Pacífico. De esta forma, el país no solo sincronizó sus horarios comerciales, sino que también facilitó el intercambio de bienes y servicios. En el contexto de las festividades, esta modificación también permitió a Samoa ser uno de los primeros en celebrar tanto la Navidad como el Año Nuevo, un honor que antes pertenecía a otras naciones en el Pacífico.

Este cambio ha tenido un impacto profundo en la forma en que los samoanos celebran estas festividades. Ahora, al igual que en Kiribati, Samoa se encuentra entre los primeros países en recibir el Año Nuevo y la Navidad, desplazando a su vecino, Samoa Americana, que sigue el huso horario UTC-11 y, por lo tanto, celebra un día después.

Notas relacionadas
El país que come más panetón en el mundo está en América Latina: supera a Italia y Chile con más de 30.000 toneladas al año

El país que come más panetón en el mundo está en América Latina: supera a Italia y Chile con más de 30.000 toneladas al año

LEER MÁS
No comen pavo en Navidad: estos países de América Latina prefieren cenar cerdo, tamales u otros platos en Nochebuena

No comen pavo en Navidad: estos países de América Latina prefieren cenar cerdo, tamales u otros platos en Nochebuena

LEER MÁS
¿Cómo preparar una deliciosa ensalada de manzana para tu cena navideña del 2025?

¿Cómo preparar una deliciosa ensalada de manzana para tu cena navideña del 2025?

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

LEER MÁS
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
China vuelve a mover las fichas: un país de América Latina se encamina a exportaciones récord en 2025

China vuelve a mover las fichas: un país de América Latina se encamina a exportaciones récord en 2025

LEER MÁS
El país de Asia que podría superar a Perú como el mayor exportador mundial de uvas en 2026

El país de Asia que podría superar a Perú como el mayor exportador mundial de uvas en 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

No todos cierran en Navidad: estos son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Mundo

Documentos, fotos, correos y registros de vuelos: los archivos revelados de Epstein que involucran a Donald Trump

Jefe del Estado Mayor de Libia muere en accidente aéreo en Turquía: líderes militares que lo acompañaban también fallecieron

Víctimas de Epstein denuncian "censuras extremas sin explicación" en los archivos mientras se publican nuevos documentos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025