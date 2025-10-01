Japón domina el top 10, donde aparece la India y un país de América Latina, según Taste Atlas 2025. | Composición LR

Japón domina el top 10, donde aparece la India y un país de América Latina, según Taste Atlas 2025. | Composición LR

El arroz es un ingrediente esencial en la gastronomía mundial, presente en una amplia variedad de platos que reflejan las tradiciones y culturas de cada región. Desde las sofisticadas combinaciones de sabores en Asia hasta las ricas y sabrosas preparaciones en América Latina, el arroz es infaltable.

En este contexto, TasteAtlas, una plataforma reconocida por sus clasificaciones culinarias basadas en las valoraciones de usuarios expertos, publicó su lista de los mejores platos de arroz del mundo hasta agosto de 2025. Esta clasificación tiene el mayor dominio de Japón, una nación que por tradiciones consume más de este cereal.

El Negitorodón, de Japón, es el mejor plato de arroz del mundo. Foto: Taste Atlas



¿Cuál es el mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo?

En la clasificación de TasteAtlas, el arroz tapado de Perú se destaca como el mejor plato de arroz de América Latina y es el único representante de la región en el top 5 mundial. Este plato tradicional peruano, con una calificación de 4.47 sobre 5, combina arroz con carne de res, cerdo o pollo, y se sirve cubierto con una capa de arroz, creando una deliciosa combinación de sabores y texturas.

El arroz tapado no solo es un ejemplo de la riqueza culinaria peruana, sino también un reflejo de la fusión de influencias indígenas y coloniales que caracterizan la gastronomía del país. Su inclusión en el top 5 mundial resalta la apreciación internacional por los sabores auténticos y tradicionales de Perú.

El arroz tapado es el mejor plato de ese cereal de Perú y entre los cincos más destacados del mundo. Foto: Taste Atlas



Top 10 de los mejores platos de arroz en el mundo, según Taste Atlas 2025

Según la clasificación de TasteAtlas hasta agosto de 2025, el top 10 de los mejores platos de arroz en el mundo es el siguiente: