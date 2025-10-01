HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Juan José Santiváñez renunció al cargo de ministro de Justicia
Juan José Santiváñez renunció al cargo de ministro de Justicia     Juan José Santiváñez renunció al cargo de ministro de Justicia     Juan José Santiváñez renunció al cargo de ministro de Justicia     
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     
Mundo

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

Esta clasificación tiene el mayor dominio de Japón, sin embargo, un solo país de América Latina pudo ser incluido con el arroz tapado.

Japón domina el top 10, donde aparece la India y un país de América Latina, según Taste Atlas 2025.
Japón domina el top 10, donde aparece la India y un país de América Latina, según Taste Atlas 2025. | Composición LR

El arroz es un ingrediente esencial en la gastronomía mundial, presente en una amplia variedad de platos que reflejan las tradiciones y culturas de cada región. Desde las sofisticadas combinaciones de sabores en Asia hasta las ricas y sabrosas preparaciones en América Latina, el arroz es infaltable.

En este contexto, TasteAtlas, una plataforma reconocida por sus clasificaciones culinarias basadas en las valoraciones de usuarios expertos, publicó su lista de los mejores platos de arroz del mundo hasta agosto de 2025. Esta clasificación tiene el mayor dominio de Japón, una nación que por tradiciones consume más de este cereal.

El Negitorodón, de Japón, es el mejor plato de arroz del mundo. Foto: Taste Atlas<br>

El Negitorodón, de Japón, es el mejor plato de arroz del mundo. Foto: Taste Atlas

PUEDES VER: El mejor plato del mundo está en América Latina y supera al pollo a la brasa de Perú, según ranking de Taste Atlas 2025

lr.pe

¿Cuál es el mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo?

En la clasificación de TasteAtlas, el arroz tapado de Perú se destaca como el mejor plato de arroz de América Latina y es el único representante de la región en el top 5 mundial. Este plato tradicional peruano, con una calificación de 4.47 sobre 5, combina arroz con carne de res, cerdo o pollo, y se sirve cubierto con una capa de arroz, creando una deliciosa combinación de sabores y texturas.

El arroz tapado no solo es un ejemplo de la riqueza culinaria peruana, sino también un reflejo de la fusión de influencias indígenas y coloniales que caracterizan la gastronomía del país. Su inclusión en el top 5 mundial resalta la apreciación internacional por los sabores auténticos y tradicionales de Perú.

El arroz tapado es el mejor plato de ese cereal de Perú y entre los cincos más destacados del mundo. Foto: Taste Atlas<br>

El arroz tapado es el mejor plato de ese cereal de Perú y entre los cincos más destacados del mundo. Foto: Taste Atlas

PUEDES VER: La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

lr.pe

Top 10 de los mejores platos de arroz en el mundo, según Taste Atlas 2025

Según la clasificación de TasteAtlas hasta agosto de 2025, el top 10 de los mejores platos de arroz en el mundo es el siguiente:

  • Negitorodón, Japón
  • Sushi, Japón
  • Kaisendon, Japón
  • Sushi nigiri Otoro, Japón
  • Arroz tapado, Perú
  • Sushi nigiri chutoro, Japón
  • Nigiri, Japón
  • Maki, Japón
  • Biryani de Hyderabadi, India
  • Chirashizushi, Japón
Notas relacionadas
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera al pollo a la brasa de Perú, según ranking de Taste Atlas 2025

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera al pollo a la brasa de Perú, según ranking de Taste Atlas 2025

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera al pollo a la brasa de Perú, según ranking de Taste Atlas 2025

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera al pollo a la brasa de Perú, según ranking de Taste Atlas 2025

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

LEER MÁS
Así opera la organización criminal que encabezaría 'Pequeño J', según periodista de Argentina

Así opera la organización criminal que encabezaría 'Pequeño J', según periodista de Argentina

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Mundo

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

Las 5 mejores universidades de América Latina y el Caribe, según nuevo QS World University Rankings 2026: Chile, México y más en el top

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025