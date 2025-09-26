HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Brasil: legisladores de Río de Janeiro aprueban ley que otorga primas a policías que maten a criminales

La legislación, que permitirá otorgar bonificaciones de entre el 10% y el 150% del salario por asesinar delincuentes, fue duramente criticada porque podría incentivar ejecuciones y fomentar la violencia.

En 1995, se aprobó una ley similar en Brasil; sin embargo, fue derogada al poco tiempo
En 1995, se aprobó una ley similar en Brasil; sin embargo, fue derogada al poco tiempo | Foto: AFP

En Brasil, la asamblea legislativa del estado de Rio de Janeiro aprobó una ley que otorga primas a los policías que lleguen a matar criminales, lo que desató la indignación de los defensores de los derechos humanos.

Una medida similar, bautizada "bono del Lejano Oeste", estuvo vigente de 1995 a 1998; sin embargo, fue derogada ante el creciente número de muertes durante las intervenciones policiales.

Incentiva la violencia

Henrique Vieira, diputado federal de Río de Janeiro, aseguró que esta prima incentiva la violencia y transforma la muerte en política pública. "La seguridad no se logra mediante la barbarie", aseveró.

Para que la norma entre en vigor, tiene que ser promulgada en un plazo de 15 días por el gobernador Claudio Castro, aliado del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

En Rio, las intervenciones policiales con mano dura son frecuentes, especialmente en las favelas, barrios pobres y densamente poblados, que viven con frecuencia bajo el yugo de narcotraficantes y otros grupos armados.

La bonificación fue incluida en un proyecto para reformar la policía civil, que se encarga sobre todo de las investigaciones, a diferencia de la policía militar, que tiene un papel más represivo.

Critican aprobación de nueva ley

La nueva legislación estipula que los agentes pueden ganar una prima de 10% a 150% de su salario cuando confiscan armas de gran calibre o en situaciones que conducen a la neutralización de criminales.

"Corremos el riesgo de asistir a una masacre generalizada perpetrada por policías que harán todo para ganar más dinero", dijo Djeff Amadeus, abogado de la ONG Instituto de Defensa de la Población Negra.

"Esta ley podría abrir la puerta a que la prima se extienda a la policía militar y a otros miembros de las fuerzas del orden", añadió Amadeus. En la actualidad, la población negra en Brasil es la que sufre más muertes a manos de la policía.

Cabe resaltar que el sindicato de comisarios de policía civil de Rio de Janeiro (Sindelpol) se sumó al rechazo a la nueva prima.

"Medidas como esta pueden, contrario a lo que se imagina, aumentar el riesgo de vida del policía, que tenderá a exponerse aún más a las situaciones de conflicto", dijo el comisario Leonardo Affonso, presidente del sindicato.

En 2024, 703 personas murieron durante intervenciones policiales en el estado de Rio de Janeriro, esto es, casi dos personas al día, según cifras oficiales. Este total representa sin embargo una caída de 19% respecto a 2023 (871).

