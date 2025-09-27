Google celebra su aniversario 27 con un Doodle vintage y presenta su innovador botón de búsqueda impulsado por IA
Google celebra su 27 aniversario el 27 de septiembre con un Doodle especial que revive su logotipo original de 1998, recordando sus inicios en la incipiente web.
Google cumple 27 años y lo conmemora con un Doodle especial que aparece en su página principal este 27 de septiembre. La ilustración revive el logotipo original de 1998, recordando a los usuarios la etapa inicial de la compañía, cuando Sergey Brin y Larry Page dieron forma a un motor de búsqueda que transformaría el acceso a la información en todo el mundo.
Aunque la fecha oficial de constitución de Google es el 4 de septiembre de 1998, desde hace varios años la empresa adoptó el día 27 como jornada simbólica de celebración.
El significado del Doodle del 27 aniversario y su conexión con 1998
El Doodle de este año revive la primera versión del logotipo de Google, en el que la letra “L” aparecía en color verde. Este detalle no fue un error, sino una manera de mostrar que la compañía estaba dispuesta a romper esquemas y no seguir las normas tradicionales del diseño digital de su época. Con esta referencia visual, Google invita a los usuarios a retroceder hasta 1998 y recordar los modestos inicios del buscador.
La compañía comenzó a popularizar los Doodles incluso antes de consolidarse oficialmente. El primero surgió cuando sus fundadores asistieron al festival Burning Man y quisieron dejar un aviso en la página principal. Desde entonces, estas ilustraciones se han convertido en parte de su identidad y en una forma de conmemorar personajes, eventos históricos y avances científicos o culturales.
Los orígenes de Google: de un proyecto universitario a líder mundial en internet
La historia de Google se remonta a 1995, cuando Larry Page y Sergey Brin se conocieron en la Universidad de Stanford. Desde un dormitorio universitario empezaron a trabajar en un motor de búsqueda llamado Backrub, que organizaba páginas web en función de sus vínculos. Poco después, cambiaron el nombre a Google, inspirado en el término matemático “googol”, que representa el número 1 seguido de 100 ceros.
En agosto de 1998, con un cheque de 100,000 dólares aportado por Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems, nació oficialmente Google Inc. Ese capital inicial permitió mudarse de los dormitorios a un garaje en Menlo Park, propiedad de Susan Wojcicki, quien años después sería directora ejecutiva de YouTube.