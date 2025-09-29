China insta a Corea del Norte a trabajar juntos contra la hegemonía global de Estados Unidos

El canciller chino Wang Yi saluda a su homóloga norcoreana Choe Son-hui. | Foto: Xinhua

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, aseguró que buscan fortalecer la cooperación con Corea del Norte para actuar juntos contra la hegemonía, en una refrerencia a Estados Unidos.

Wang Yi hizo estas declaraciones durante una reunión con Choe Son-hui, canciller de Corea del Norte. El encuentro, realizado en la ciudad de Pekín, tuvo como objetivo intensificar las relaciones bilaterales.

China está dispuesta a cooperar con Corea del Norte

"Mantener, consolidar y desarrollar las relaciones entre China y la República Popular de Corea del Norte siempre ha sido la inquebrantable estrategia política del gobierno chino, dijo Wang Yi a Choe Son-hui.

"China está dispuesta a fortalecer la coordinación y cooperación con Corea del Norte en asuntos regionales e internacionales, rechazar toda forma de hegemonía y salvaguardar los intereses comunes de ambas partes y la equidad y justicia internacionales", añadió.

Tales comentarios fueron una referencia a Estados Unidos, principal competidor de China en los últimos años en varios sectores económicos y geopolíticos.

La agencia noticiosa estatal norcoreana KCNA informó que ambos ministros coincidieron en diversos temas en sus discusiones.

Los ministros intercambiaron opiniones sobre temas internacionales y regionales y alcanzaron consenso completo, publicó KCNA citada por la agencia surcoreana Yonhap.

China es una fuente importante de apoyo diplomático, económico y político para Corea del Norte, un país ermitaño con armas nucleares, y ambos comparten la oposición a Estados Unidos.