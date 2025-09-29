HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China insta a Corea del Norte a trabajar juntos contra la hegemonía global de Estados Unidos

Durante una reunión en Pekín, El canciller chino, Wang Yi, reafirmó su intención de fortalecer la cooperación con Corea del Norte para contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos.

El canciller chino Wang Yi saluda a su homóloga norcoreana Choe Son-hui.
El canciller chino Wang Yi saluda a su homóloga norcoreana Choe Son-hui. | Foto: Xinhua

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, aseguró que buscan fortalecer la cooperación con Corea del Norte para actuar juntos contra la hegemonía, en una refrerencia a Estados Unidos.

Wang Yi hizo estas declaraciones durante una reunión con Choe Son-hui, canciller de Corea del Norte. El encuentro, realizado en la ciudad de Pekín, tuvo como objetivo intensificar las relaciones bilaterales.

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

lr.pe

China está dispuesta a cooperar con Corea del Norte

"Mantener, consolidar y desarrollar las relaciones entre China y la República Popular de Corea del Norte siempre ha sido la inquebrantable estrategia política del gobierno chino, dijo Wang Yi a Choe Son-hui.

"China está dispuesta a fortalecer la coordinación y cooperación con Corea del Norte en asuntos regionales e internacionales, rechazar toda forma de hegemonía y salvaguardar los intereses comunes de ambas partes y la equidad y justicia internacionales", añadió.

Tales comentarios fueron una referencia a Estados Unidos, principal competidor de China en los últimos años en varios sectores económicos y geopolíticos.

La agencia noticiosa estatal norcoreana KCNA informó que ambos ministros coincidieron en diversos temas en sus discusiones.

PUEDES VER: Científicos chinos crean un pegamento para huesos que repara fracturas en solo tres minutos de forma rápida y segura

lr.pe

Los ministros intercambiaron opiniones sobre temas internacionales y regionales y alcanzaron consenso completo, publicó KCNA citada por la agencia surcoreana Yonhap.

China es una fuente importante de apoyo diplomático, económico y político para Corea del Norte, un país ermitaño con armas nucleares, y ambos comparten la oposición a Estados Unidos.

