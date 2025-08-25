HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato presidencial de Bolivia, acusa a Nicolás Maduro de liderar un conglomerado criminal mafioso

El candidato Jorge 'Tuto' Quiroga, que competirá con Rodrigo Paz García por la presidencia de Bolivia aseguró que, además, "Maduro se robó la presidencia de Venezuela".

Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia, realizó una serie de declaraciones en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las que aseguró que el líder venezolano "está muerto de miedo", luego de que Estados Unidos propusiera una recompensa a quien dé con su paradero.

En respuesta a preguntas realizadas por la agencia AFP, Quiroga aseguró estar de acuerdo con una intervención de Estados Unidos, país presidido por Donald Trump, con el objetivo de derrocar al líder del régimen chavista. "En América Latina debemos tener alternancia en el poder, y eso no existe en las tres tiranías trogloditas", afirmó en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

¿Qué propone Jorge 'Tuto' Quiroga para enfrentar la crisis política en Bolivia?

Frente a los cuestionamientos sobre su plan económico para enfrentar la crisis, Jorge 'Tuto' Quiroga aseguró que "se tiene que cortar la gastadera" y sostuvo que los viajes, viáticos, celulares y gastos sin límites forman parte de un boquete fiscal que ha contribuido a generar "una deuda cara y corrupta".

Quiroga también señaló que se debe implementar un programa internacional de inyección de US$12.000 millones para sostener la balanza de pagos con todos los organismos internacionales. Además, acusó al gobierno actual de haber sido el responsable de contraer la deuda externa.

Quiroga desconoce contratos de litio firmados con China y Rusia por el gobierno de Arce

Jorge 'Tuto' Quiroga advirtió que los acuerdos suscritos por el actual gobierno para la explotación del litio con empresas de China y Rusia "no tienen ningún reconocimiento" y aseguró que el Congreso no los aprobará. Pidió detenerlos de inmediato y afirmó que no se permitirá su ejecución bajo su eventual gestión.

Asimismo, anunció que impulsará una nueva ley de recursos evaporíticos como mecanismo transparente para atraer inversión extranjera con seguridad jurídica. "Vamos a hacer una ley de evaporíticos", declaró, recalcando que esa será la vía legítima para explotar el litio y asegurar reglas claras para los inversionistas.

