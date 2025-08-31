Evo Morales, ha mostrado su respaldo al régimen de Maduro tras la tensión con Estados Unidos. Foto: Difusión

Evo Morales, ha mostrado su respaldo al régimen de Maduro tras la tensión con Estados Unidos. Foto: Difusión

El expresidente boliviano Evo Morales califica al Cartel de los Soles como "otra ficción" creada por Estados Unidos para justificar intervenciones en América Latina.

En un reciente programa de radio, Morales expresó su preocupación por el despliegue militar estadounidense en la región y su relación con el Gobierno de Nicolás Maduro. Aseguró que la narrativa sobre el Cartel de los Soles es parte de una estrategia para intimidar y desestabilizar a Venezuela.

Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, comparó esta situación con la justificación de la invasión a Irak, donde se alegó la existencia de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas. Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

PUEDES VER: La izquierda pierde en Bolivia y su impacto en el panorama político en Perú rumbo a las elecciones nacionales 2026

El Cartel de los Soles y su contexto

El 'Cartel de los Soles' ha sido declarado como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump, que lo vincula con el Gobierno venezolano y el narcotráfico. Esta organización es señalada por Washington como un actor clave en la desestabilización de la región, lo que ha llevado a un aumento en la presencia militar estadounidense en el Caribe.

Morales, en su intervención, destacó que está en contacto con militares venezolanos que afirman estar preparados para resistir cualquier intento de intervención. Además, anunció la convocatoria a un "gran encuentro intercontinental anticolonial" en Bolivia, en conmemoración del Día de la Descolonización, que se celebra el 12 de octubre.

La postura de otros gobiernos

La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista habilita a Estados Unidos a emplear "todos los recursos a su disposición" para frenar que el gobierno de Nicolás Maduro continúe, según el Departamento de Estado, obteniendo beneficios a costa de la vida de ciudadanos estadounidenses y contribuyendo a la desestabilización regional.

En ese mismo sentido, gobiernos como los de Daniel Noboa (Ecuador), Javier Milei (Argentina) y Santiago Peña (Paraguay) se sumaron al reconocimiento del grupo como entidad terrorista. En contraste, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha expresado que dicha organización "no existe".