Mundo

¿Regresa la derecha a Bolivia? Doria Medina y Jorge Quiroga, los favoritos de las elecciones contra un MAS fragmentado

A menos de 24 horas del inicio de las elecciones en Bolivia, la derecha se mantiene firme y favorita para pasar a la segunda vuelta. Experto explica cómo este posicionamiento está relacionado con la fragmentación del MAS y con una tendencia creciente en América Latina.

Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga son los favoritos para ganar las elecciones presidenciales en Bolivia. Foto: Composición LR/AFP.
Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga son los favoritos para ganar las elecciones presidenciales en Bolivia. Foto: Composición LR/AFP.

A menos de 24 horas de las elecciones generales de Bolivia, que se celebrarán el 17 de agosto, los nombres de Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga resuenan con fuerza en el panorama político como los principales referentes de la derecha. Según la última encuesta de UNITEL, Doria Medina lidera con un 21,2% de intención de voto, mientras que Quiroga lo sigue de cerca con el 20%, superando a la alternativa oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y su candidato Eduardo del Castillo.

Bolivia se enfrenta a elecciones generales en un contexto de profunda crisis económica, polarización política y alta incertidumbre social. La inflación supera el 24%, hay escasez de combustibles y las reservas internacionales están al borde del colapso. El MAS, que gobernó durante casi dos décadas, enfrenta una fractura interna entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, quien fue inhabilitado por el Tribunal Constitucional para postularse en 2025.

En sus palabras, Ramiro Escobar, internacionalista, explica que el partido de izquierda llega dividido debido al quiebre producido por Morales y Arce, sumado a que el actual Gobierno no manejó de manera correcta la economía. De acuerdo con Escobar, las fallas de la presidencia, tales como "imprevisión en el gasto estatal, falta de planes para activar el aparato productivo y no únicamente vivir del gas o de los hidrocarburos, han hecho que Bolivia caiga en una situación económica lamentable", lo que ha repercutido en la visión sobre el MAS.

La derecha cerca de regresar al poder en Bolivia tras décadas

Además de la fractura interna dentro del MAS, Escobar señala que actualmente existe una tendencia en América Latina en la que los partidos que buscan la reelección no logran mantenerse en el poder. "Es casi un clásico que los partidos en el gobierno no ganen elecciones en América Latina desde hace un buen tiempo, y eso explicaría por qué Samuel Doria Medina y Jorge ‘Tuto’ Quiroga están liderando las encuestas", explica, sin dejar de resaltar que el actual pronóstico incluye un alto porcentaje de indecisos.

La derecha se encuentra alejada del Gobierno en Bolivia desde 2006, cuando Evo Morales asumió la presidencia por primera vez. Desde ese momento, un solo partido ha mantenido el control del gobierno, con Morales en el poder hasta 2019, y su sucesor, Luis Arce, asumiendo la presidencia en noviembre de 2020. Sin embargo, en las elecciones de 2025, la oposición parece estar más cerca que nunca de desplazar al MAS, dejándolo al borde de "no de la extinción, pero sí de un quiebre importante", como señala Escobar.

No obstante, Ramiro Escobar destaca a Doria Medina entre las dos opciones de derecha, debido a la estrategia que ha adoptado al no minimizar los logros de la izquierda. "Ha dicho algo que es bastante sugerente y que demuestra cierta habilidad política. Afirmó que la época del MAS fue de inclusión, reconociendo que hizo algo para incluir a los más ninguneados en Bolivia", explica e interpreta esta postura como una estrategia para captar los votos de los partidarios descontentos con el histórico partido de izquierda.

¿Qué queda del MAS en estas elecciones?

A pesar de la caída en la aceptación del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, dos candidatos siguen, de alguna u otra manera, vinculados al legendario partido. En primer lugar, Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno, es el candidato oficial del MAS tras la decisión del presidente Luis Arce de no postularse a la reelección. Por otro lado, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y exaliado de Evo Morales, se presenta como candidato presidencial por la Alianza Popular.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, ninguno de los dos candidatos ha logrado posicionarse con fuerza en las últimas encuestas previas al 17 de agosto, día de las elecciones. Según Escobar, esta falta de apoyo se debe a que "los dos son identificados como parte de la continuidad del MAS". Esto ha resultado en una imagen de un partido dividido, con poca cohesión, desorden, falta de unidad y, lo que es más preocupante, escasa gestión. No obstante, Escobar no descarta que pueda haber una sorpresa en los resultados electorales.

"Siempre está la posibilidad de que exista un voto oculto, un grupo de personas que no quiere revelar que votará por el oficialismo", precisa Ramiro Escobar. Además, advierte que no hay que olvidar que, tanto en los gobiernos de Morales como de Arce, el MAS impulsó muchos proyectos sociales. A esto se suman factores de identificación étnica e incluso la presencia de seguidores de Evo Morales, quienes ahora se sienten representados por el voto nulo, lo que podría terminar decidiendo a favor de alguno de los bloques de izquierda.

¿Quién es Doria Medina y Jorge Quiroga en estas elecciones?

Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga son dos figuras destacadas de la derecha boliviana que encabezan las encuestas para las elecciones presidenciales de 2025. Doria Medina, nacido en La Paz en 1958, es un empresario multimillonario con formación en economía y finanzas públicas. Fundó el partido Unidad Nacional en 2003 y ha sido candidato presidencial en varias ocasiones. En 2014, fue el segundo candidato más votado, obteniendo más de un millón de votos. En 2025, lidera la Alianza Unidad, proponiendo un enfoque económico liberal que incluye la privatización de empresas públicas y la eliminación de subsidios.

Por su parte, Jorge Quiroga Ramírez, conocido como 'Tuto', nació en Cochabamba en 1960. Es ingeniero industrial de formación y fue presidente de Bolivia entre 2001 y 2002, tras la renuncia de Hugo Banzer. Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente y ministro de Finanzas. En 2025, postula nuevamente a la presidencia por la Alianza Libre – Libertad y Democracia, conformada por el Frente Revolucionario de Izquierda y el Movimiento Demócrata Social. Su propuesta se centra en un cambio radical hacia políticas de mercado, incluyendo la privatización de empresas estatales y la apertura económica.

