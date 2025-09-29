Este domingo, el Ministerio de Defensa de Ecuador informó que las protestas por el alza del diésel dejaron un muerto, doce militares heridos y diecisiete retenidos en la ciudad andina de Cotacachi, en la provincia de Imbabura. La entidad gubernamental, mediante una publicación en X, aseguró que estos actos son "muestra palpable de que la protesta no es pacífica".

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) denunció la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha, quien habría recibido un impacto de bala por parte de las Fuerzas Armadas durante el Paro Nacional 2025 en Cotacachi. Hasta el momento, ni la Presidencia, ni la Policía, ni el Ministerio del Interior se han pronunciado sobre la denuncia.

La jornada de protestas de este domingo, que marca el séptimo día de movilizaciones, evidencia la continuidad de la crisis social en Ecuador, donde la seguridad de la ciudadanía está en riesgo. La principal exigencia es que se derogue el decreto del presidente Daniel Noboa que elimina el subsidio al diésel; sin embargo, el mandatario se mantiene firme en su decisión.

Ministra de Gobierno de Ecuador califica de "terroristas" a manifestantes

Zaida Rovira, ministra de Gobierno de Ecuador, denunció que manifestantes emboscaron en la madrugada de este domingo un convoy que transportaba ayuda hacia la zona norte del país. Calificó los actos de "terroristas" y aseguró que lo ocurrido en Cotacachi fue "una emboscada cobarde perpetrada por estructuras criminales y no una protesta".

"No confundamos a los manifestantes pacíficos con quienes se infiltran para delinquir", aseguró Rovira. Añadió que el Gobierno está abierto al diálogo y a brindar garantías a quienes protestan, pero que frente al crimen organizado se actuará con firmeza y dentro del marco de la ley.

La Conaie, movimiento indígena que ya lideró en el pasado protestas que obligaron a expresidentes como Lenín Moreno y Guillermo Lasso a dar marcha atrás en su intento de eliminar las subvenciones estatales a los combustibles —como parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)—, busca ahora lograr lo mismo con Daniel Noboa. Sin embargo, el mandatario se mantiene firme en su decisión, al considerar que eliminar el subsidio afecta directamente a grupos criminales vinculados al narcotráfico y a la minería ilegal.

Conaie responsabiliza a Noboa por muerte de líder indígena durante paro nacional

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) responsabilizó al presidente Daniel Noboa por la muerte de Efraín Fuerez, líder social de 46 años, fallecido tras las protestas contra el fin del subsidio al diésel. La organización calificó el hecho como un "crimen de Estado" perpetrado por el Gobierno, que ha ampliado el toque de queda en cinco provincias del país.

La Conaie también denunció que el presidente ecuatoriano ha convertido al país "en un campo de guerra contra su propio pueblo" y que ha "militarizado territorios indígenas para desatar una represión brutal". Finalmente, la organización exigió el respeto a su derecho legítimo a la protesta social, así como verdad, justicia y reparación.