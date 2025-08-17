Rodrigo Paz Pereira se convirtió en la revelación de las elecciones en Bolivia al liderar los resultados preliminares. | El Deber

Rodrigo Paz Pereira se convirtió en la revelación de las elecciones en Bolivia al liderar los resultados preliminares. | El Deber

Bolivia vivirá un acontecimiento histórico: la primera segunda vuelta presidencial de su historia. Rodrigo Paz Pereira, nacido en 1967, obtuvo la mayoría de los votos según los resultados a boca de urna; sin embargo, no todo el pueblo boliviano conoce su trayectoria.

Con un historial marcado por la política, Rodrigo Paz Pereira buscará la presidencia de Bolivia en una segunda vuelta histórica junto a Jorge 'Tuto' Quiroga, quien también recibió un fuerte respaldo de la población. Paz Pereira busca seguir las huellas de su padre, Jaime Paz Zamóra, quien ya ocupó el cargo.

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira?

Oriundo de Los Andes, España, Rodrigo Paz Pereira estudió Economía y Relaciones Internacionales en Estados Unidos, en Washington. No fue hasta 2002 que inició su carrera política al llegar al Congreso boliviano como diputado por el departamento de Tarija.

Entre 2010 y 2020, Rodrigo Paz Pereira ejerció en la ciudad de Tarija, primero como concejal y luego como alcalde. En el último lustro se desempeñó como senador nacional por la alianza Comunidad Ciudadana, liderada por el expresidente boliviano Carlos Mesa.

¿Cuáles son las propuestas de Rodrigo Paz Pereira?

Rodrigo Paz Pereira es enfático en la descentralización del Estado. Propone un modelo en el que los departamentos reciban mayor presupuesto y autonomía, buscando equilibrar los recursos actualmente concentrados en el gobierno central. Además, impulsa un plan económico llamado “Capitalismo para todos”, que incluye créditos accesibles, incentivos tributarios y la reducción de barreras a la importación para fortalecer la economía local.

Entre sus ejes de campaña, Rodrigo Paz Pereira se centra en la reforma de la Justicia y la lucha contra la corrupción. También aborda temas sociales y energéticos, promoviendo la protección de la comunidad LGBT. A través de la Ley 348 busca evitar abusos en los procesos por violencia de género y propone fomentar energías limpias en un país mayoritariamente dependiente de los hidrocarburos.