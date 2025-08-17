HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga pasan a segunda vuelta
Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga pasan a segunda vuelta     Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga pasan a segunda vuelta     Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga pasan a segunda vuelta     
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     
Mundo

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

Las elecciones en Bolivia dieron la sorpresa: Rodrigo Paz Pereira, contra todo pronóstico, avanzará a una segunda vuelta histórica tras obtener el 31,6% de los votos.

Rodrigo Paz Pereira se convirtió en la revelación de las elecciones en Bolivia al liderar los resultados preliminares.
Rodrigo Paz Pereira se convirtió en la revelación de las elecciones en Bolivia al liderar los resultados preliminares. | El Deber

Bolivia vivirá un acontecimiento histórico: la primera segunda vuelta presidencial de su historia. Rodrigo Paz Pereira, nacido en 1967, obtuvo la mayoría de los votos según los resultados a boca de urna; sin embargo, no todo el pueblo boliviano conoce su trayectoria.

Con un historial marcado por la política, Rodrigo Paz Pereira buscará la presidencia de Bolivia en una segunda vuelta histórica junto a Jorge 'Tuto' Quiroga, quien también recibió un fuerte respaldo de la población. Paz Pereira busca seguir las huellas de su padre, Jaime Paz Zamóra, quien ya ocupó el cargo.

PUEDES VER: Bolivia advierte "el fin de un ciclo" de 20 años con caída de Evo Morales y el posible triunfo del neoliberalismo en elecciones

lr.pe

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira?

Oriundo de Los Andes, España, Rodrigo Paz Pereira estudió Economía y Relaciones Internacionales en Estados Unidos, en Washington. No fue hasta 2002 que inició su carrera política al llegar al Congreso boliviano como diputado por el departamento de Tarija.

Entre 2010 y 2020, Rodrigo Paz Pereira ejerció en la ciudad de Tarija, primero como concejal y luego como alcalde. En el último lustro se desempeñó como senador nacional por la alianza Comunidad Ciudadana, liderada por el expresidente boliviano Carlos Mesa.

PUEDES VER: “Hoy podemos salir de la crisis”: Samuel Doria Medina alerta sobre intento de fraude por parte de seguidores de Evo Morales

lr.pe

¿Cuáles son las propuestas de Rodrigo Paz Pereira?

Rodrigo Paz Pereira es enfático en la descentralización del Estado. Propone un modelo en el que los departamentos reciban mayor presupuesto y autonomía, buscando equilibrar los recursos actualmente concentrados en el gobierno central. Además, impulsa un plan económico llamado “Capitalismo para todos”, que incluye créditos accesibles, incentivos tributarios y la reducción de barreras a la importación para fortalecer la economía local.

Entre sus ejes de campaña, Rodrigo Paz Pereira se centra en la reforma de la Justicia y la lucha contra la corrupción. También aborda temas sociales y energéticos, promoviendo la protección de la comunidad LGBT. A través de la Ley 348 busca evitar abusos en los procesos por violencia de género y propone fomentar energías limpias en un país mayoritariamente dependiente de los hidrocarburos.

Notas relacionadas
¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Bolivia 2025? Estas son las propuestas de los principales aspirantes

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Bolivia 2025? Estas son las propuestas de los principales aspirantes

LEER MÁS
Conteo de votos en elecciones presidenciales de Bolivia 2025 EN VIVO: conoce quién ganó la primera vuelta hoy, según TSE

Conteo de votos en elecciones presidenciales de Bolivia 2025 EN VIVO: conoce quién ganó la primera vuelta hoy, según TSE

LEER MÁS
Resultados elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: entérate del conteo de votos, últimas reacciones y la cobertura minuto a minuto

Resultados elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: entérate del conteo de votos, últimas reacciones y la cobertura minuto a minuto

LEER MÁS
Elecciones Bolivia 2025 ¿Cómo votar desde Perú este 17 de agosto?

Elecciones Bolivia 2025 ¿Cómo votar desde Perú este 17 de agosto?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre elecciones Bolivia 2025 EN VIVO

Últimas noticias sobre elecciones Bolivia 2025 EN VIVO

LEER MÁS
¿Quiénes son candidatos a la presidencia de Bolivia 2025? Revisa aquí sus propuestas antes de votar

¿Quiénes son candidatos a la presidencia de Bolivia 2025? Revisa aquí sus propuestas antes de votar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bolivia elige la derecha: Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga pasan a las segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025

Bolivia elige la derecha: Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga pasan a las segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025

LEER MÁS
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025? Conoce los resultados y cómo va la contienda este 17 de agosto

¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025? Conoce los resultados y cómo va la contienda este 17 de agosto

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

LEER MÁS
Resultados elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: entérate del conteo de votos, últimas reacciones y la cobertura minuto a minuto

Resultados elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: entérate del conteo de votos, últimas reacciones y la cobertura minuto a minuto

LEER MÁS
Conteo de votos en elecciones presidenciales de Bolivia 2025 EN VIVO: conoce quién ganó la primera vuelta hoy, según TSE

Conteo de votos en elecciones presidenciales de Bolivia 2025 EN VIVO: conoce quién ganó la primera vuelta hoy, según TSE

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Mundo

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Bolivia 2025? Revisa sus propuestas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota