EE.UU: Oregón presenta demanda para impedir que Donald Trump despliegue tropas en Portland

Ya se han desplegado tropas militares en otras ciudades de Estados Unidos, sobre todo en las controladas por demócratas. | Foto: AFP

Las autoridades de Oregón presentaron una acción judicial para detener el despliegue de tropas en la ciudad de Portland, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara la medida.

El mandatario republicano, que ya ha desplegado militares en Los Ángeles y Washington, amenazó a comienzos de septiembre con enviar la Guardia Nacional a Portland, la ciudad más grande del estado de Oregón.

Trump quiere normalizar el uso de tropas militares, afirman

El presidente de Estados Unidos asegura que estos despliegues son realmente necesarios para detener la criminalidad, así como las protestas contra su campaña de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.

La demanda acusa a Donald Trump de extralimitarse, asegurando que quiere normalizar el uso de tropas militares para actividades policiales nacionales ordinarias, particularmente en jurisdicciones controladas por sus oponentes políticos.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Donald Trump ha cumplido sus promesas de campaña de perseguir inmigrantes indocumentados, una acción que, según abogados y varias ONG, ha llevado a violaciones de los derechos civiles.

En las últimas semanas, el mandatario también ha prometido enfrentarse a la violencia que sería perpetrada por una supuesta red "terrorista doméstica" de izquierda, medidas que sus críticos aseguran están diseñadas para silenciar la disidencia.

Autoridades afirman que protestas han sido pacíficas

En la demanda, Oregón afirma que no es necesario un despliegue de la Guardia Nacional en Portland, ya que las protestas contra la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) han sido pacíficas y de poco alcance.

La demanda agrega que las protestas en Portland suelen involucrar menos de 30 personas y no han requerido hacer arrestos desde mediados de junio.

"El despliegue autoritario de tropas por parte de Donald Trump amenaza con escalar las tensiones y aviva nuevos disturbios", señala el texto.

En las últimas semanas, los manifestantes en Portland y otras ciudades de Oregón han bloqueado entradas a edificios de ICE, lo que terminó provocando algunos enfrentamientos.

En otras ciudades ya se han desplegado las tropas militares

En respuesta al anuncio de Donald Trump, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, aseguró que no se le habían dado detalles, ni plazos sobre el despliegue de tropas.

"No hay insurrección, no hay ninguna amenaza a la seguridad nacional y no hay necesidad de tropas militares en nuestra ciudad principal", declaró a periodistas.

Las autoridades temen que se repita lo ocurrido en 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando Portland vivió hechos violentos por las protestas tras la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco.

Durante el 2025, el mandatario ya ha despegado tropas militares en otras ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, que es manejada por demócratas y provocó una disputa legal sobre los límites de la autoridad presidencial.

Le siguió un aumento de tropas y de agentes federales en Washington y amenazas de ingresar a otras ciudades importantes, incluida Chicago, ubicada en el estado de íllinois.